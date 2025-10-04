Yasadışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen, yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabı hakkında Reklam Kurulu tarafından erişim engeli kararı alındı. Hesaplar hakkında adli süreç başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapıldı.

Reklam Kurulu yasa dışı bahisle mücadelede kararlı

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 11 Eylül’deki 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Açıklamada, tüketicilerin korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 10 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı alındı.

Bu hesapların, tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendirdiği ve kazanç vaadiyle kullanıcıları yanıltıcı içeriklerle etkilediği saptandı.

Adli süreç başlatıldı

Bakanlık açıklamasında, söz konusu sosyal medya hesaplarıyla bağlantılı kişi ve kurumlar hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılabilmesi için ilgili mercilere gerekli başvuruların yapıldığı ifade edildi.

Bakanlıktan uyarı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin benzer içeriklere itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine karşı toplumsal farkındalık çağrısında bulundu.