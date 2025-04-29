Küresel piyasalarda ise ticari müzakerelere dair iyimserlikler ön planda. İşte 29 Nisan 2025 sabahı itibarıyla döviz kurları ve küresel piyasalardaki son gelişmeler.

Döviz piyasasında günün başlangıcı

Dolar/TL kuru, dün serbest piyasada günü 38,4350 TL seviyesinden yatay kapatmasının ardından, bankalararası piyasada bugüne %0,1'lik artışla 38,4620 TL seviyesinden başladı.

İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde döviz alış-satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Döviz Cinsi Alış (₺) Satış (₺) Dolar (USD/TRY) 38,4470 38,4490 Euro (EUR/TRY) 43,8170 43,8190

Bir önceki gün kapanışta doların satış fiyatı 38,4310 TL, euronun ise 43,7110 TL seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda iyimser hava hâkim

Küresel piyasalar haftaya pozitif görünümle başladı. ABD ile başta Avrupa Birliği olmak üzere büyük ticaret ortakları arasında sürdürülen tarife müzakerelerinde olumlu sonuçlar alınabileceği yönündeki beklentiler, piyasalarda iyimserliği artırdı.

Bu gelişmeler, Asya ve Avrupa borsalarına da yansıdı:

Asya borsalarında , Japonya hariç tüm bölgelerde pozitif bir seyir izleniyor. Japonya piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı.

Avrupa borsaları , İngiltere dışındaki tüm büyük endekslerde günü yükselişle kapattı. Denizli'de altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Nisan Salı güncel Denizli altın fiyatları

ABD ile AB arasında tarifelerin düşürülmesi yönündeki görüşmeler, bölge piyasalarındaki risk iştahını destekliyor.

Altın ve petrol fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, ticari müzakerelere dair olumlu sinyallerin ardından düşüşünü sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 azalışla 3.307 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise güne yüzde 0,8 düşüşle 64,10 dolar seviyesinden başladı. Petrol piyasasındaki bu düşüşte, küresel talebe dair belirsizlikler ve müzakere atmosferi etkili oluyor.

Piyasaların takip ettiği kritik veriler

Bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak ekonomik veriler, döviz ve sermaye piyasalarında yön belirleyici olabilir. İşte öne çıkan ekonomik gündem:

10.00 - Türkiye: Nisan ayı ekonomik güven endeksi

10.00 - Türkiye: Mart ayı işsizlik oranı

12.00 - Avro Bölgesi: Nisan ayı tüketici güven endeksi

13.00 - Avro Bölgesi: Nisan ayı tüketici enflasyon beklentisi

16.00 - ABD: Şubat ayı konut fiyat endeksi

17.00 - ABD: Nisan ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 - ABD: Mart ayı JOLTS açık iş sayısı

📌 Not: Veriler, 29 Nisan 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla serbest piyasadaki işlem fiyatlarını yansıtmaktadır. Bankalar ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.