Küresel piyasalarda ise ticari müzakerelere dair iyimserlikler ön planda. İşte 29 Nisan 2025 sabahı itibarıyla döviz kurları ve küresel piyasalardaki son gelişmeler.
Döviz piyasasında günün başlangıcı
Dolar/TL kuru, dün serbest piyasada günü 38,4350 TL seviyesinden yatay kapatmasının ardından, bankalararası piyasada bugüne %0,1'lik artışla 38,4620 TL seviyesinden başladı.
İstanbul serbest piyasada sabah saatlerinde döviz alış-satış fiyatları şu şekilde belirlendi:
|Döviz Cinsi
|Alış (₺)
|Satış (₺)
|Dolar (USD/TRY)
|38,4470
|38,4490
|Euro (EUR/TRY)
|43,8170
|43,8190
Bir önceki gün kapanışta doların satış fiyatı 38,4310 TL, euronun ise 43,7110 TL seviyesindeydi.
Küresel piyasalarda iyimser hava hâkim
Küresel piyasalar haftaya pozitif görünümle başladı. ABD ile başta Avrupa Birliği olmak üzere büyük ticaret ortakları arasında sürdürülen tarife müzakerelerinde olumlu sonuçlar alınabileceği yönündeki beklentiler, piyasalarda iyimserliği artırdı.
Bu gelişmeler, Asya ve Avrupa borsalarına da yansıdı:
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Asya borsalarında, Japonya hariç tüm bölgelerde pozitif bir seyir izleniyor. Japonya piyasaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı.
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Avrupa borsaları, İngiltere dışındaki tüm büyük endekslerde günü yükselişle kapattı.
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ABD ile AB arasında tarifelerin düşürülmesi yönündeki görüşmeler, bölge piyasalarındaki risk iştahını destekliyor.
Altın ve petrol fiyatlarında son durum
Altın fiyatları, ticari müzakerelere dair olumlu sinyallerin ardından düşüşünü sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 azalışla 3.307 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı ise güne yüzde 0,8 düşüşle 64,10 dolar seviyesinden başladı. Petrol piyasasındaki bu düşüşte, küresel talebe dair belirsizlikler ve müzakere atmosferi etkili oluyor.
Piyasaların takip ettiği kritik veriler
Bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak ekonomik veriler, döviz ve sermaye piyasalarında yön belirleyici olabilir. İşte öne çıkan ekonomik gündem:
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10.00 - Türkiye: Nisan ayı ekonomik güven endeksi
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10.00 - Türkiye: Mart ayı işsizlik oranı
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12.00 - Avro Bölgesi: Nisan ayı tüketici güven endeksi
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13.00 - Avro Bölgesi: Nisan ayı tüketici enflasyon beklentisi
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16.00 - ABD: Şubat ayı konut fiyat endeksi
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17.00 - ABD: Nisan ayı New York Fed tüketici güven endeksi
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17.00 - ABD: Mart ayı JOLTS açık iş sayısı
📌 Not: Veriler, 29 Nisan 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla serbest piyasadaki işlem fiyatlarını yansıtmaktadır. Bankalar ve döviz bürolarındaki kurlar farklılık gösterebilir.