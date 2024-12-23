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Doların, yıl sonuna kadar 36 TL'ye ulaşıp ulaşamayacağı sorusu yatırımcılar arasında sıcaklığını koruyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve Fed'in faiz artırımı, doların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

23 Aralık Pazartesi günü itibarıyla dolar/TL, sabah açılışında yüzde 0,06 artışla 35,1750 TL (alış) ve 35,2195 TL (satış) seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar kuru, küresel piyasalardaki yükseliş trendini yeni haftaya taşırken, rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Geçen hafta 35 TL psikolojik sınırını aşan dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından hız kesmedi. Piyasalar, yıl sonunda doların 36 TL'ye ulaşma ihtimalini tartışmaya devam ediyor.

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