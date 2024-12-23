Dolar kuru, küresel piyasalardaki yükseliş trendini yeni haftaya taşırken, rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Geçen hafta 35 TL psikolojik sınırını aşan dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından hız kesmedi. Piyasalar, yıl sonunda doların 36 TL'ye ulaşma ihtimalini tartışmaya devam ediyor.
Dolar/TL yükselişi sürüyor
23 Aralık Pazartesi günü itibarıyla dolar/TL, sabah açılışında yüzde 0,06 artışla 35,1750 TL (alış) ve 35,2195 TL (satış) seviyelerinden işlem görüyor.
Euro ve sterlin de değer kazanıyor
- Euro/TL: Yüzde 0,13 artışla 36,7354 TL (alış) ve 36,7965 TL (satış) seviyelerinde.
- Sterlin/TL: Yüzde 0,41 değer kazanan sterlin, 44,3487 TL (alış) ve 44,4789 TL (satış) fiyatlarından işlem görüyor.
Piyasalarda beklentiler
Doların, yıl sonuna kadar 36 TL'ye ulaşıp ulaşamayacağı sorusu yatırımcılar arasında sıcaklığını koruyor. Küresel piyasalardaki belirsizlik ve Fed'in faiz artırımı, doların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.