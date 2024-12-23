Asal Araştırma, aralık ayında yaptığı “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” başlıklı anketinin sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara “Önümüzdeki seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 35.5, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 27.1, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 7.2, CHP’nin yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4.9 oranında tercih edildi.

Ankette “diğer” grup yüzde 4 oranıyla yer alırken, “Fikrim yok/Cevap yok” yanıtını verenlerin oranı yüzde 21.3 oldu.

"Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istersiniz?"

Aynı ankette katılımcılara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?” sorusu da yöneltildi. Katılımcılar soruyu şöyle yanıtladı:

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 26.5

- Mansur Yavaş: Yüzde 17

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 13.2

- Hakan Fidan: Yüzde 6.3

- Özgür Özel: Yüzde 5.1

- Selçuk Bayraktar: Yüzde 4.9

- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 1.2

- Fatih Erbakan: Yüzde 1.0

- Diğer: Yüzde 3.1

- Fikrim yok/Cevap yok: Yüzde 21.7

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz ?



🟧Recep Tayyip Erdoğan :%42.0

🟧Mansur Yavaş:%39.4

🟧Fikrim yok/Cevap yok:%18.6



🟥Recep Tayyip Erdoğan :%45.5

🟥Ekrem İmamoğlu :%36.3

🟥Fikrim yok/Cevap yok:%18.2



🗓Aralık 2024 👥1.860 pic.twitter.com/575yO8EPBh — Asal Araştırma (@AsalArastirma) December 23, 2024