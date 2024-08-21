Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Dolu Kadehi Ters Tut, 19 Ekim 2024, Cumartesi akşamı saat 22:00’de Hangout PSM’de sahne alacak. Konser, grup hayranlarına unutulmaz bir müzik gecesi yaşatacak.

Grubun enerjik performansı ve geniş repertuvarı ile dikkat çeken bu etkinlik, rock müziğin güçlü ritimlerini ve etkileyici melodilerini sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Dolu Kadehi Ters Tut, hayranlarıyla buluşacağı bu özel gecede, sevilen şarkılarını ve dinamik sahne şovlarını sergileyecek.