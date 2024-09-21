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Ercan Güven’in spor yazarlığı kariyerinde birçok okuyucuya ulaşarak, Türk sporuna katkılarda bulunduğunu belirten Bakan Bak, “Spor basınının usta kalemlerinden olan Ercan Güven’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.

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