Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden ünlü spor yazarı Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında Güven’in spor basınındaki önemine vurgu yaparak, “Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven’in vefatını derin bir teessürle öğrendim” ifadelerini kullandı.
"Ercan Güven’e Allah’tan rahmet diliyorum"
Ercan Güven’in spor yazarlığı kariyerinde birçok okuyucuya ulaşarak, Türk sporuna katkılarda bulunduğunu belirten Bakan Bak, “Spor basınının usta kalemlerinden olan Ercan Güven’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ