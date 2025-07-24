Flokser Anafarta savunma sanayi için geliştirildi, testleri başarıyla geçti

Savunma sanayiine yönelik yenilikçi çözümler geliştiren Flokser Kimya, balistik dayanımı yüksek kaplama ürünü Flokser Anafarta ile dikkat çekiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın talebiyle özel olarak geliştirilen ürün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) iş birliğinde test edildi ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) envanterine dahil edildi. Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü onaylı tedarik listesine de giren ürün, yerli ve milli üretim gücüyle sektörde dışa bağımlılığı azaltıyor.

Balistik dayanımda yeni seviye

Flokser Anafarta, patlamalara, darbelere ve aşınmalara karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor. Ürün; askeri araçlar, mühimmat depoları, zırhlı barınaklar ve stratejik tesislerde aktif olarak kullanılıyor. Sprey formda uygulanabilen Flokser Anafarta, saniyeler içinde kürlenerek yüzeylere güçlü bir şekilde yapışıyor. Aynı zamanda, kimyasal, çevresel ve mekanik etkilere karşı uzun ömürlü koruma sağlıyor.

Yerli teknolojiyle maliyet avantajı sağlıyor

Flokser Kimya CEO’su Ekin Tükek, ürünün geliştirilme süreciyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Savunma sanayisine yönelik ürettiğimiz Flokser Anafarta, farklı yüzeylere uygulanabilirliği sayesinde çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. Yerli teknolojiler kullanılarak geliştirdiğimiz bu ürün, dışa bağımlılığı azaltarak savunma sanayine maliyet avantajı sağlıyor. Aynı zamanda sahada testlerden geçerek MSB envanterine ve askeri tedarik listelerine dahil edildi.”

TSK ile test edildi, onay aldı

Flokser Anafarta'nın, İzmir Narlıdere İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi'nde TSK ile birlikte test edildiğini belirten Tükek, “Ürünümüz, tüm testleri başarıyla tamamladı. Millî Savunma Bakanlığı onayıyla envantere dahil edilmesi, ürünümüzün kalitesinin ve etkinliğinin bir göstergesidir” dedi.

Endüstriyel alanlarda da kullanılıyor

Sadece askeri alanda değil, Flokser Anafarta ağır sanayi, enerji tesisleri, kimya üretim alanları, lojistik depolama gibi endüstriyel sahalarda da tercih ediliyor. Ürünün yüksek elastikiyet ve darbe sönümleme kapasitesi, onu farklı sektörler için ideal hale getiriyor.

Sektöre yön veren projelerde yer aldı

Flokser Kimya, Anıtkabir Yalıtım Projesi, NATO Projesi ve Devlet Su İşleri Projeleri gibi kritik çalışmalarda da ürünleriyle yer aldı. Sektörün ilk özel AR-GE merkezi unvanını taşıyan firma, poliüretan teknolojilerinde Türkiye'nin stratejik dönüşümüne katkı sunmayı sürdürüyor.

Flokser Kimya Hakkında

Otomotiv, inşaat, savunma, izolasyon, ambalaj ve enerji gibi çok sayıda sektöre poliüretan, poliüre ve polyester ürünleri sağlayan Flokser Kimya, Bakanlık onaylı AR-GE merkezi, yüksek üretim kapasitesi ve uluslararası kalite belgeleri ile hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda faaliyet gösteriyor.