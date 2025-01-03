İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, minik izleyicilerine ve ailelerine çağdaş bir masal sunuyor. Miguel de Cervantes'in ünlü eserinden uyarlanan "Don Kişot", 2024-2025 sezonunda sahnelenecek.

Çağdaş masal: Don Kişot

İzmir Şehir Tiyatroları, her yaştan izleyiciye hitap edecek yeni bir tiyatro oyunu için hazırlıklarını sürdürüyor. 2024-2025 sezonu boyunca sahneleyecek olan "Don Kişot", Miguel de Cervantes'in aynı adlı eserinden uyarlanarak çocuklar için çağdaş bir masal haline getiriliyor. Yönetmenliğini Ahmet Ayaz Yılmaz'ın üstlendiği oyun, minik tiyatroseverlere kahramanlık, erdem ve ahlak gibi önemli temaları eğlenceli bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

Kahraman olmak ne demek?

"Don Kişot", eski şövalye romanlarından esinlenen Alonso'nun hikayesiyle çocuklara "Gerçek kahraman kimdir?" ve "Kahramana, krallara ya da imparatorlara ihtiyaç var mı?" gibi derin soruları düşündürmeyi hedefliyor. İzBBŞT sanatçısı Ahmet Ayaz Yılmaz, oyunun, çocuklar ve ailelerinin birlikte keyif alabileceği bir çağdaş masal olmasına odaklandıklarını belirterek, izleyicilerin Alonso'nun yolculuğuna eşlik edeceğini söyledi.

Yaratıcı kadro ve teknik ekip

"Don Kişot"un oyuncu kadrosunda, Mehmet Onur Atbaş, Cengiz Eşiyok, Dine Altıok, Başak Akbay, Ercan Erdil ve Yiğit Aksütlü yer alacak. Müzikleri Yavuz Cingöz'e ait olan oyunun dekor tasarımı Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımı Deniz Bilgili, ışık tasarımı ise Can Tangal tarafından yapıldı. İzmirli minik tiyatroseverler, 2025'in ilk aylarında bu eğlenceli serüvene davet ediliyor