Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan aylarında meydana gelen don olaylarının ardından zarar gören üreticilere destek sağlayacak. Don afetinden zarar gören 15 dekar altı üretim alanına sahip çiftçiler akıllı telefon ve tabletlere indirilecek ‘Manisa İçin Tarım’ uygulaması ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ‘Manisa İçin Tarım’ sekmesinden başvurularda bulunabilecekler. Başvurular 30 Nisan 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, zorlu hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşayan üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Zeyrek, “Üreticimiz tarlasına, bahçesine emek veriyor, alın teri döküyor. Ancak don gibi doğal afetler ne yazık ki bu emeği boşa çıkarabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmesi için sıvı yaprak ve toprak gübresi desteği sağlayacağız. Tüm başvurularımızı çiftçilerimiz için hayata geçirdiğimiz dijital altyapımız olan ‘Manisa İçin Tarım’ sistemi üzerinden alacağız. Üreticimizin yanında olmaya, toprağın bereketini birlikte korumaya devam edeceğiz” dedi.

“Manisa İçin Tarım uygulaması ile erken uyarı yaptık”

Başkan Zeyrek, don olaylarına karşı erken önlem alınabilmesi için “Manisa İçin Tarım” uygulaması üzerinden kayıtlı çiftçilere özel uyarılar gönderdiklerini hatırlatarak, ”Bu sistem sayesinde 15 ilçemizdeki 199 mahalleye yönelik don uyarısı yaptık. Dijital teknolojinin tarıma entegrasyonunu artırmakta ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu, bu olay bir kez daha gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür doğal afetlere karşı erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek çiftçileri bu uygulamayı kullanmaya davet etti.

Kent genelinde yaşanan don olayları sonrasında tarımsal üretimde meydana gelen zararın belirlenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da don olaylarından etkilenen bölgelerde saha incelemesi gerçekleştirdi. Özellikle Nisan ayında yaşanan ikinci don olayının çukur bölgelerdeki bağlarda ağır hasara yol açtığı ve üreticilerin ciddi kayıplar yaşadığının tespit edildiğini ifade eden Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu zorlu süreçte her zaman üreticilerin yanında olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Meyve bahçelerinde de etkili oldu

Prof. Dr. Kurucu, don olaylarının yalnızca üzüm bağlarında değil, kiraz, şeftali gibi meyve bahçelerinde de etkili olduğuna dikkat çekerek; don zararının ardından üreticilerin acilen bakım işlemlerine başlaması, kuruyan sürgün ve dalların temizlenmesi, yaralanan dalların ise ilaçlanması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda da benzer don olaylarının yaşanmasının muhtemel olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yusuf Kurucu,

üreticilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Manisa İçin Tarım” zirai uyarı sistemine üye olarak iklimsel risklerden erkenden haberdar olabileceklerini ve gerekli önlemleri zamanında alabileceklerini ifade etti.

Gübre desteği sağlanacak

Ayrıca, havaların ısınmasıyla birlikte bitkilerde yeni sürgün ve yaprak oluşumunun başlayacağına dikkat çeken Kurucu, bitkilerin bu dönemde desteklenmesi gerektiğini, amino asitli ve bitki besin elementleri açısından zenginleştirilmiş sıvı gübrelerin yapraktan ve topraktan uygulanmasının faydalı olacağını ifade etti. Don olaylarından yalnızca bitkilerin değil, toprağın da etkilendiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurucu, toprak canlılığının korunması ve verimliliğin artırılması için hümik asit ve hayvan gübresi gibi organik materyallerin kullanımının önemine değindi. Kurucu, bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere sıvı yaprak ve toprak gübresi desteği sağlanacağını, bu desteğe başvuruların da “Manisa İçin Tarım” uygulaması üzerinden yapılacağını söyledi.

Hibe desteği için gerekli başvuru şartları

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre olmak üzere 10 ilçede zirai don afetinden etkilenen 15 dekar ve altı bağı bulunan üreticiler, hibe desteğinden yararlanabilecek. Hibe başvurusunda bulunan üreticilerin başvuru yaptığı bağ alanlarının Tarım Sigortası (TARSİM) olmaması, İlçe Hasar Tespit Komisyonu tarafından hasarı tespiti olması gerekiyor. Ayrıca, hibe desteği yapılan üreticilerin, yapılan desteği amacı doğrultusunda kullanmadığının tespiti halinde, hibenin, hak sahiplerinden tahsil edileceği de duyuruldu.

Başvuru adresleri

Başvurular, telefon veya tabletlerin Apple Store veya Play Store’ de bulunan “Manisa İçin Tarım” uygulamasında kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra yapılabilecek. Başvurusunu uygulama üzerinden yapan üreticilere, hibe desteği başvurusuyla ilgili bilgiler, sonuçlandırılması, hibe edilen ürünün teslim edilme yeri ve zamanı vb. ile ilgili tüm bildirimler cihazlarına anlık olarak gönderilecek. Akıllı telefon veya tableti bulunmayan üreticiler ise https://manisaicintarim.manisa.bel.tr/login linki üzerinden kullanıcı kaydı oluşturulduktan sonra Hibe Yönetimi ekranından Zirai Don Afeti için Hibe Desteği’ne başvuru yapılabilecek. Başvurular 30 Nisan 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Hibe desteği başvurusunda istenilen belgeler

Zirai Don Afeti Hibe Desteği’nde bulunacak üreticilerden istenilen belgeler ise şöyle:

Güncel ÇKS veya Çiftçi Belgesi

Başvuru yapılan bağ alanlarında Tarım Sigortası (TARSİM) olmadığına dair belge

Başvuru yapılan bağ alanlarının Tapu Kayıt Belgesi

Başvuru yapılan bağ alanları için İlçe Hasar Tespit Komisyonu Raporu veya Hasar Tespit Tutanağı