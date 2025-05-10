İzmir'de Fatma Kara'yı öldüren Olgun Gacar, tehdit ve hakaret suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sanık her şeyi reddetti, duruşma ertelendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 11 Mart'ta eski sevgilisi Fatma Kara'yı sokak ortasında döverek öldüren Olgun Gacar, daha önce işlediği tehdit ve hakaret suçlarından hakim karşısına çıktı. Sanık, suçlamaları reddetti. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ileri tarihe ertelendi.

Sokakta başlayan tartışma cinayetle bitti

11 Mart günü Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar, konuşmak için buluştukları sırada tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurarak öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sanık Olgun Gacar, olayın ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kara'nın cenazesi, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde defnedildi.

Sanık hakkında tehdit ve hakaret davası açıldı

Devam eden cinayet soruşturmasına ek olarak, Olgun Gacar hakkında daha önce Fatma Kara'ya yönelik tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı. İddianamede, Gacar'ın 27 Kasım'da Kara'yı telefonla arayıp ölümle tehdit ettiği ve hakarette bulunduğu belirtildi. Sanık hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık: "Fatma ile 5-6 yıl önce ayrıldık"

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Olgun Gacar, suçlamaları reddetti:

"Fatma, eski kız arkadaşımdı. 5-6 yıl önce ayrıldık. Tehdit ve hakaret etmedim."

Tanık ve aileden çarpıcı açıklamalar

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.İ., "Fatma, Olgun'un kendisini tehdit ettiğini ve hakaret ettiğini bana anlattı" dedi.

Fatma'nın babası Yılmaz Kara ise şikayetçi olduklarını beyan etti. Aile avukatı Aslı Ağar, "Sanık, Fatma'nın kolunu daha önce kırmıştı. Uzaklaştırma kararları alınmıştı. Beyanları yalan" açıklamasını yaptı.

Duruşma ertelendi

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Cinayet davası ise ayrıca görülmeye devam edecek.