Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47. Başkanı Donald Trump, Palm Beach’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesi ve ülkedeki güç dengelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, Suriye’nin kontrolünün cihatçı terör örgütü HTŞ’nin eline geçmesini değerlendirirken, Beşar Esad’ın devrilmesinin arkasında Türkiye’nin olduğunu iddia etti. Açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret eden Trump, “Erdoğan çok zeki bir lider. Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan dostça olmayan bir ele geçirme gerçekleştirdi diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük bir güç olduğunu ve çok kuvvetli-güçlü bir ordusu olduğuna dikkat çeken Trump, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye büyük bir güç bu arada ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Ancak onun elinde çok büyük bir askeri güç var. Ayrıca savaşla yıpranmış bir ülke değil. Çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti.

"Türkiye binlerce yıldır bunu istiyordu"

Bunun arkasında Türkiye var. Erdoğan çok zeki bir lider. Türkiye binlerce yıldır bunu istiyordu ve başardı. İçeri giren gruplar Türkiye tarafından kontrol ediliyor ve bu bir şekilde kabul edilebilir. Ancak hayır, ben öyle düşünmüyorum.

Kim gerçekten sonuca ulaştı, kimse tam olarak bilmiyor. Ama bence bu Türkiye. Türkiye'nin çok akıllıca hareket ettiğini düşünüyorum. Erdoğan, çok zeki ve oldukça sert biri. Türkiye, çok fazla can kaybı olmadan dostça olmayan bir ele geçirme gerçekleştirdi diyebilirim. Öte yandan, burada Esad'ın yaptığı şeyler tam bir kıyımdı, özellikle çocuklara yönelik."

Türkiye’nin rolü tartışılıyor

Suriye’deki gelişmeler, uluslararası arenada geniş yankı uyandırmaya devam ederken, Trump’ın açıklamaları Türkiye’nin bölgede oynadığı role dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Türkiye’nin Esad rejiminin devrilmesindeki stratejik hamleleri ve HTŞ’nin ülke genelindeki kontrolü, dünya basınının da gündeminde.