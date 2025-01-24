ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden görüşme sinyali verdi. Trump, “Onunla iyi anlaştım, Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullanarak geçmişteki diplomatik temaslarını hatırlattı.

Diplomaside yeni bir sayfa mı açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği röportajda Kuzey Kore ile diplomasiye dönüşün sinyalini verdi. Röportajda, Kim Jong-Un ile yeniden temasa geçip geçmeyeceği sorulduğunda, “Evet” diyen Trump, Kuzey Kore liderini “akıllı bir adam” olarak niteledi. Trump, “Daha önce onunla iyi anlaştım ve Kuzey Kore sorununu çözdüm” ifadelerini kullandı.

Trump, Kuzey Kore liderinin, kendisinin Beyaz Saray'a geri dönüşünden memnuniyet duyacağını belirterek, “Sanırım Beyaz Saray’a döndüğümü gördüğünde mutlu olacak” dedi.

Geçmiş görüşmelerden bugüne

Trump, ilk başkanlık döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatmıştı. 12 Haziran 2018'de Singapur’da gerçekleşen tarihi zirvede Kim ile bir araya gelen Trump, ardından 26-27 Şubat 2019’da Vietnam’da ikinci bir görüşme gerçekleştirmişti. Son olarak, 30 Haziran 2019’da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede buluşan ikili, sembolik bir adım atmış ve Trump, Kuzey Kore topraklarına ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu.

Ancak tüm bu görüşmelere rağmen, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakereler sonuçsuz kalmıştı. Joe Biden döneminde ise Washington - Pyongyang ilişkileri yeniden gergin bir sürece girmişti.