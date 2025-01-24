İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütün kripto haberleşme aracı ByLock’u kullanan ve sosyal medyada propaganda yapan 71 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu şüpheliler arasında örgüt içi sorumlu şahıslarla irtibatlı kişiler de bulunuyor.

Operasyonlar 23 ilde gerçekleşti

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar şu illerde gerçekleştirildi: Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat. Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Hangi suçlamalar yöneltildi?

Yakalanan şüpheliler, şu suçlamalarla karşı karşıya: FETÖ’nün güncel yapılanmasında faaliyet yürütmek, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içi sorumlularla irtibat kurmak ve ByLock gibi kripto haberleşme araçlarını kullanmak. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da operasyonlar kapsamında yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Milletimizin huzuruna kasteden hainlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum” dedi.

23 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-36” operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı❗️



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

◾FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek,

◾Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak,… pic.twitter.com/8vtrjFXuFA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2025