Sabıka geçmişi dikkat çekiyor

Ryan Wesley Routh'un North Carolina'daki kayıtlarına göre, geçmişte hırsızlık, trafik suçları ve kitle imha silahı bulundurmaktan hüküm giymiş. Suç dosyasının oldukça kabarık olduğu öğrenildi.

Sosyal medya takıntısı

58 yaşındaki Routh'un sosyal medya hesaplarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair takıntılı paylaşımlar yaptığı ve gönüllü savaşçı toplamaya çalıştığı tespit edildi.

Oğlundan savunma

Routh'un oğlu Oran Routh, babasını "sevgi dolu ve çalışkan" biri olarak tanımlayarak, olayın abartılmış olabileceğini umduğunu belirtti. Babasının şiddete başvurabilecek biri olmadığını ifade etti.