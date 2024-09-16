Bir süredir tedavi görenspor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti.
TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini,"Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" mesajıyla duyurmuştu.
Ardından TSYD'nin yaptığı açıklama şu şekilde: Merhum AHMET ÇAKIR için yarın (17 Eylul Sali) saat 12.00'de TSYD Levent tesislerinde toren duzenlenecektir. Torenden sonra AHMET ÇAKIR'in cenazesi Levent Afet Yolal Camii'nde (Derneğe yürüme mesafesinde) kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamiza bas sağlığı dileriz.