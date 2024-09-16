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Ardından TSYD'nin yaptığı açıklama şu şekilde: Merhum AHMET ÇAKIR için yarın (17 Eylul Sali) saat 12.00'de TSYD Levent tesislerinde toren duzenlenecektir. Torenden sonra AHMET ÇAKIR'in cenazesi Levent Afet Yolal Camii'nde (Derneğe yürüme mesafesinde) kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamiza bas sağlığı dileriz.

TSYD, Ahmet Çakır'ın vefat haberini,"Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin" mesajıyla duyurmuştu.

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Bir süredir tedavi gören spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti.

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