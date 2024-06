Trump'ın, Swift'in güzelliğini övdüğü ancak liberal görüşlerinden bahsettiği açıklamaları dikkat çekti.

Trump'ın şaşırtıcı Taylor Swift yorumu

ABD başkanlık seçimlerine yeniden aday olan Donald Trump, Variety Genel Yayın Yönetmeni Ramin Setoodeh'in yeni kitabında Taylor Swift hakkında çarpıcı yorumlar yaptı. "Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass" adlı kitapta Trump, şarkıcının güzelliğini vurguluyor.

"Alışılmadık derecede güzel"

77 yaşındaki Trump, Swift hakkında "Bence çok güzel, çok güzel! Onu çok güzel buluyorum. Onun liberal olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Trump'ı sevmiyor. Bence o çok güzel, aslında - alışılmadık derecede güzel!" ifadelerini kullandı. Trump, Swift'in dış görünüşüyle ilgili yaptığı bu yorumların Swift hayranlarını kızdırabileceği öngörülüyor.