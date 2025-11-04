New York’ta bugün sandıklar kuruluyor. Anketler, kendisini “demokratik sosyalist” olarak tanımlayan Zohran Mamdani’nin önde olduğunu gösteriyor. Filistin yanlısı duruşuyla bilinen 34 yaşındaki aday, kampanyasında ücretsiz kreş, ücretsiz otobüs ulaşımı ve düşük kiralı konut projeleri vaat etti.

Trump, Mamdani’nin seçilmesi hâlinde “komünist bir akıl hastasının kenti yöneteceğini” savundu. “ New York fonlarını keseceğim” diyerek, merkez seçmenleri Cuomo’ya yönlendirdi.

Mamdani, seçim öncesi Brooklyn Köprüsü’nde yaptığı yürüyüşte eski ABD Başkanı Barack Obama’ya desteği için teşekkür etti. “Başkan Obama ile yaptığım görüşme, vizyonumu güçlendirdi. Onun konuşmaları bana ilham verdi.” ifadelerini kullandı.

New York Times’ın haberine göre Obama, Mamdani’yi arayarak “Seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi.” dedi.

Uganda’da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Zohran Mamdani, 7 yaşında ABD’ye göç etti. 2018’de Amerikan vatandaşı oldu. 2020’de New York Eyalet Meclisi’ne girerek eyalet düzeyinde görev yapan ilk Müslüman siyasetçilerden biri haline geldi.

Seçilirse, New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olacak. Mamdani, yaşam maliyetinin artışına odaklanan politikalarıyla genç ve göçmen seçmenlerden güçlü destek alıyor.

Eski vali Andrew Cuomo, 2021’deki cinsel taciz skandalı nedeniyle istifa ettikten sonra siyasete geri dönmeye çalışıyor.

Cuomo, bağımsız aday olarak girdiği yarışta kamu güvenliğini ve konut krizini merkeze alıyor. “New York’a 5 bin yeni polis memuru kazandıracağım, sınıf mevcutlarını küçülteceğim.” sözlerini verdi.

Pandemi döneminde huzurevleriyle ilgili verileri yanlış aktardığı iddiasıyla eleştirilen Cuomo, “Bu kenti yeniden güvenli hale getirmek istiyorum.” dedi.

8,5 milyon nüfuslu New York’ta seçim, sadece yerel bir mücadele değil; Demokrat Parti içindeki sol ve merkez kanatlar arasındaki yön arayışının da göstergesi olarak görülüyor.

Siyaset yorumcuları, Trump’ın “Mamdani seçilirse fonları keserim” çıkışının ulusal düzeyde yankı uyandırabileceğini belirtiyor.