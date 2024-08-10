İzmir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesinde şüphelendikleri H.B'yi durdurdu.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sekiz yıl dört ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen H.B. gözaltına alındı.

Kumar oynatmak için yer ve imkan sağlama suçundan 11 yıl dört ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ile tasarlayarak öldürme suçundan 16 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. de yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.