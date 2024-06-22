Dondurulmuş meyveler, yaz aylarında serinlemek, smoothie'lere ve kahvaltılara eklemek veya lezzetli bir dondurma sosu yapmak için idealdir.

Dondurulmuş meyvelerin tam olarak ne zaman ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte, buzdolaplarının icadı ile birlikte popülerlik kazandığı düşünülüyor. 19. yüzyılda, buzdolapları pahalı ve elit bir ürün olarak kabul edilirken, 20. yüzyılda daha yaygın hale gelmesiyle birlikte, dondurulmuş meyveler de daha fazla insan tarafından tüketilmeye başlandı.

Dondurulmuş meyveyi kim buldu?

Dondurulmuş meyvelerin tek bir mucidi yoktur. Bu işlem, zamanla farklı kültürlerde ve mutfaklarda bağımsız olarak geliştirilmiştir. Örneğin, eski Mısır'da meyvelerin kar ve buzla soğutulduğuna dair kanıtlar bulunurken, Japonya'da geleneksel olarak "kakigori" adı verilen tıraşlanmış buz ve şurupla servis edilen dondurulmuş meyveler tüketilir.

Dondurulmuş meyvenin zararları var mı?

Dondurulmuş meyveler genel olarak sağlıklı bir atıştırmalık seçeneğidir. Ancak, bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Bazı dondurulmuş meyveler, ilave şeker veya şurup ile tatlandırılabilir. Bu nedenle, satın alırken etiketleri kontrol etmeniz ve şekersiz veya az şekerli ürünler tercih etmeniz önemlidir.

Dondurma işlemi, meyvelerin bazı besin değerlerini hafifçe azaltabilir. Bu nedenle, taze meyveleri de tüketmeye özen göstermelisiniz.

Dondurulmuş meyveleri çözdürdükten sonra tekrar dondurmak, besin değerlerinde ve dokusunda bozulmaya neden olabilir. Bu nedenle, çözdürdüğünüz meyveleri hemen tüketmeniz önemlidir.

Dondurulmaya uygun olmayan bazı meyveler hangileri?

1. Elma

Elmalar, dondurulduktan sonra kahverengiye döner ve yumuşarlar. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

2. Armut

Armutlar da elmalar gibi dondurulduktan sonra kahverengiye döner ve yumuşarlar. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

3. Kavun ve Karpuz

Kavun ve karpuz, yüksek su içeriğine sahip oldukları için dondurulduktan sonra sulanırlar ve buz kristalleri oluşur. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

4. Üzüm

Üzümler, dondurulduktan sonra yumuşar ve sulanırlar. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

5. Muz

Muzlar, dondurulduktan sonra kararır ve kahverengiye döner. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

6. Portakal, Mandalina ve Greyfurt

Turunçgiller, dondurulduktan sonra sulanırlar ve buz kristalleri oluşur. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

7. Domates

Domatesler, dondurulduktan sonra sulanırlar ve buz kristalleri oluşur. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

8. Salatalık

Salatalıklar da domatesler gibi dondurulduktan sonra sulanırlar ve buz kristalleri oluşur. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

9. Çilek

Çilekler, dondurulduktan sonra yumuşar ve sulanırlar. Dondurulduktan sonra dokusu bozulur ve lezzetini kaybeder.

10. Ananas

Ananas, dondurulduktan sonra lifli hale gelir ve lezzetini kaybeder.

Bu meyveler yerine, dondurulmaya uygun olan diğer meyveleri tercih edebilirsiniz.

İşte dondurulmaya uygun bazı meyveler!

Yaban mersini

Ahududu

Böğürtlen

Kiraz

Vişne

Şeftali

Kayısı

Nektarin

Mang

Ananas (parçalanmış ve çekirdeksiz)

Çilek (yarım veya dilimlenmiş)

Frenk üzümü

Kırmızı üzüm

Mavi üzüm

Dondurmadan önce meyvelerin iyice yıkanmış ve kurutulmuş olması önemlidir. Dondurulacak meyveler, hava geçirmez kaplarda veya dondurucu poşetlerde saklanmalıdır. Dondurulmuş meyveler, 12 aya kadar saklanabilir.