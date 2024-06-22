İşte yaz aylarında oturulmaması gereken bazı zeminler

Doğal Taşlar

Mermer, granit ve bazalt gibi doğal taşlar güneş ışınlarını emerek oldukça ısınabilirler. Bu taşların üzerinde oturmak, ciltte yanmaya ve tahrişe neden olabilir. Özellikle açık havada güneş altında bulunan doğal taş banklar ve zeminler, oturmak için uygun değildir.

Metal Zeminler

Metal sandalyeler, banklar ve zeminler de güneş ışınlarını emerek oldukça ısınabilirler. Metalin ısınma hızı yüksek olduğu için, kısa sürede oturulması bile rahatsızlık verebilir. Özellikle yaz aylarında güneş alan metal balkonlar ve teraslar, oturmak için ideal değildir.

Sentetik Deri

Sentetik deri koltuklar ve sandalyeler de yaz aylarında tercih edilmemesi gereken zeminler arasındadır. Sentetik deri nefes almayan bir materyal olduğu için, terleme ve yapışkanlık hissi yaratabilir. Bu durum, özellikle sıcak havalarda konforsuzluğa yol açabilir.

Koyu Renkli Zeminler

Koyu renkli zeminler güneş ışınlarını daha fazla emerek daha fazla ısınırlar. Bu nedenle, yaz aylarında açık renkli zeminleri tercih etmek daha konforlu olacaktır.

Bunlara ek olarak, uzun süre güneş altında kalan zeminler de ısınarak oturulması için uygun hale gelmez. Yumuşak zeminler de sıcak havalarda terleme ve yapışkanlık hissi yaratabilir.

Yaz aylarında oturulması gereken zeminler neler?

Ahşap zeminler güneş ışınlarını daha az emerek daha serin kalırlar.

Pamuklu ve keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış koltuk ve sandalyeler nefes alabilir ve terlemeyi önler.

Açık renkli zeminler güneş ışınlarını daha az emerek daha serin kalırlar.

Gölgede bulunan zeminler güneş ışınlarından etkilenmediği için daha serin olurlar.