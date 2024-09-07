Döner ustalığından dünya sahnesine uzanan başarı hikayesini paylaşan akbaş, şimdi hedefini dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Erdal Akbaş, 2010 yılında i̇stanbul'daki dönerciliği sırasında bir sporcu ustasından aldığı tavsiye ile spora yöneldi. O zamandan beri düzenli olarak spor yapan akbaş, yıllarca disiplinli bir şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Türkiye vücut geliştirme yarışmalarında iki kez yarışmasına rağmen beklenen başarıyı elde edemeyen akbaş, son olarak kendisine ve sevdiklerine olan inancıyla bu başarıyı yakaladı.

Şampiyonluk ödüllerini ve madalyalarını memleketine dönerken büyük bir coşkuyla karşılanan akbaş, dünya şampiyonluğunu da hedefliyor. Şampiyon sporcu, dünya şampiyonluğunun ardından elde edeceği kupaları, filistin'deki yetimlere, kadınlara ve çocuklara armağan edeceğini duyurdu. Akbaş, organizasyon sonrası ailesi, yakınları ve arkadaşları tarafından büyük bir gurur ve sevgiyle karşılandı.