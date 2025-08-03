Galatasaray’ın kaleci listesinde yer alan Gianluigi Donnarumma için PSG’de ayrılık sinyalleri verilmeye başlandı. Fransız kulübü, genç kaleci Lucas Chevalier’i transfer ederek İtalyan eldiveni gözden çıkarma yoluna gitti.



Galatasaray’ın radarındaki Donnarumma için kriz

Fransız ekibi Paris Saint Germain, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk yaşadıktan sonra kadrosunda revizyona gidiyor. Kaleci transferinde Lille’in genç yıldızı Lucas Chevalier ile anlaşmaya varan PSG, bu transferin ardından Gianluigi Donnarumma’nın geleceğini sorgulatmaya başladı.

Teknik direktör Chevalier’i ilk kaleci olarak düşünüyor

Fransa basınında yer alan RMC Sport haberine göre, PSG yetkilileri Donnarumma’ya Chevalier’in transferiyle ilgili bilgi verdi. Teknik Direktör Luis Enrique’nin Chevalier’i birinci kaleci olarak sahaya sürmeyi düşündüğü belirtiliyor. Bu gelişme, Donnarumma’nın takımdaki konumunu doğrudan etkileyebilir.

İtalyan eldivene ayrılık baskısı

PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Donnarumma, kulüpten ayrılmaya zorlanıyor. Yeni sözleşme konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamazken, kulüp yetkililerinin yıldız kaleciyi satış listesine koyduğu iddia ediliyor. İtalyan eldivenin yeni sezonda forma şansı bulması oldukça zor görünüyor.