Galatasaray, Victor Osimhen transferinde dikkat çeken detaylara imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, yıldız futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koymazken, İstanbul’da lüks bir villa da tahsis etti.



Osimhen’e serbest kalma maddesi konulmadı

Galatasaray, Napoli forması giydiği dönemde sözleşmesinde 75 milyon Euro’ya serbest kalabilir maddesi bulunan Victor Osimhen’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı yönetim, bu transfer için bu bedeli gözden çıkardı. Ancak yeni kontratta dikkat çeken bir karar alındı: Osimhen’in Galatasaray ile yaptığı 4 yıllık anlaşmada serbest kalma maddesi yer almadı.

Yıldız isme yıllık 21 milyon Euro

26 yaşındaki Nijeryalı forvetle yapılan anlaşma kapsamında Galatasaray, Osimhen’e her sezon için 21 milyon Euro ödeyecek. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek maaşlı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’da lüks villa tahsis edildi

Yönetim, yıldız futbolcunun sahaya tam konsantre olmasını sağlamak amacıyla ona ve ailesine özel bir jest yaptı. Osimhen için İstanbul’da uzun yıllar yaşayabileceği, modern ve konforlu bir villa tahsis edildi.