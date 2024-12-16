Batman’da 2024 yılının ilk 11 ayında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 807 bin 494 çağrı yapıldı. Ancak bu çağrıların 647 bin 519’u asılsız çıkarken, yalnızca 159 bin 975 çağrı ilgili kurumlara yönlendirilerek müdahalede bulunuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü verilerine göre, toplam çağrıların yüzde 80’ini oluşturan asılsız ihbarlar, kurumun işleyişini aksattı. Gerçek çağrıların yönlendirilmesinde ilk sırayı sağlık, ardından emniyet, itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Müdürlüğü aldı.

4 ayda 11 bin 156 asılsız çağrı yapan kişi tespit edildi

Asılsız çağrılarla ilgili yapılan incelemede, bir kişinin yalnızca 4 ayda 11 bin 156 kez 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı tespit edildi. Bu yıl içinde asılsız ihbarda bulunan 9 kişiye toplam 17 bin 820 TL para cezası kesilirken, 11 kişinin kimlik tespiti için incelemeler devam ediyor.

Farkındalık çalışmaları yapılıyor

112 Acil Çağrı Merkezi, hizmetlerinin daha verimli olabilmesi için kamuya açık alanlarda ve fuarlarda stantlar açarak vatandaşları bilgilendirici çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca mahalle muhtarları ziyaret edilerek, asılsız çağrıların kamu hizmetine zarar verdiği ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.