Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), 2025’in ilk üç gününde Türkiye’den gönderilen dört üründe ciddi sağlık risklerine dair alarm verdi. Kuru incir, üzüm yaprağı, susam ve limon gibi ürünlerde yüksek miktarda pestisit, aflatoksin ve salmonella tespit edildi.

Türkiye’den yapılan ihracat, bu tehlikeli maddeler nedeniyle iade edilerek, gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda ciddi endişeler doğurdu. Gazete Duvar’ın haberine göre 2 Ocak’ta Fransa’ya gönderilen kuru incirlerde yüksek miktarda aflatoksin tespit edildi.

Aflatoksin B1, özellikle yüksek oranda kanser riski taşıyan bir tür. Aflatoksinler, özellikle mısır, fındık, üzüm gibi tarım ürünlerinde bulunan ve insan sağlığı için tehlikeli olabilen zehirli maddeler. Gıda üretiminde bu maddelere maruz kalan ürünlerin tüketimi kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

AB, bu durumu "potansiyel olarak ciddi" olarak sınıflandırarak, ürünü geri göndermeye karar verdi.

Üzüm yaprağında ciddi pestisit kalıntıları tespit edildi

3 Ocak’ta Danimarka’ya gönderilen üzüm yapraklarında, izin verilen maksimum seviyenin çok üzerinde pestisit kalıntıları bulundu. Yapılan testlerde, Ditiyokarbamatlar adlı kimyasal maddelerin 0,13 mg/kg seviyesinde olduğu belirlendi. AB, bu durumu "ciddi" uyarı ile değerlendirdi ve ürünün iade edilmesine karar verdi.

Pestisit nedir?

Pestisitler, tarımda haşereleri, yabani otları ve böcekleri kontrol altına almak için kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak yüksek seviyelerde kalıntı bırakmaları, insan sağlığına zarar verebilir.

Salmonella tespitiyle susam ihracatı iade edildi

Türkiye’den Danimarka’ya gönderilen kabuklu susam tohumlarında da Salmonella bakterisi tespit edildi. Salmonella, gıda zehirlenmesinin başlıca nedenlerinden biridir ve bağırsak yolunu etkileyerek ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu durum, ürünün Danimarka gümrüklerinde geri iade edilmesine neden oldu.

Salmonella nedir?

Salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında bulunan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyondur. Genellikle kontamine olmuş yiyecek ve su ile bulaşan bu bakteri, ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilir.

Limonlarda pestisit kalıntıları: Polonya’dan iade

Aynı zamanda Polonya’ya gönderilen limonlarda da pestisit kalıntıları tespit edildi. AB, bu durumu "potansiyel risk" olarak değerlendirerek, limonların geri gönderilmesine karar verdi. Limon gibi narenciye ürünleri, pestisit kalıntılarından dolayı sağlık riski oluşturabiliyor.

CHP’li Murat Emir’den iktidara tepki

Gıda skandalına ilişkin CHP’li Murat Emir, sosyal medya üzerinden hükümete tepki gösterdi. Emir, gıda güvenliğinin sıfırlandığını ve denetimlerin göstermelik hale geldiğini belirterek, halk sağlığını hiçe sayan ihmalin hesabının verilmesi gerektiğini ifade etti.