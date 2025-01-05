Ağrı'da son günlerde etkili olan soğuk hava, şehirdeki su birikintilerini ve göletleri buzla kapladı.

Buzlanan yollar, sürücülere zorluk çıkarıyor

Özellikle sabah saatlerinde yolların buz tutması, araç sürücülerine zorluk yaşatıyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Soğuk hava tarımı etkiliyor

Soğuk hava, tarım alanlarında da zorluklar yaratıyor. Üreticiler, don olaylarından ürünlerini korumak için tedbir alıyor.

Ağrı'da, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehirdeki birçok gölet ve su birikintisi, buzla kaplanarak görsel bir manzara oluşturdu. Ancak bu durum, özellikle yürüyüş yapan ve araç kullananlar için risk teşkil ediyor.

Buzlanan yollar nedeniyle araç sürücülerine uyarılar yapıldı ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Meteorolojik verilere göre, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için zorluk yaratabilir. Tarım üreticileri, don olaylarının ürünlerine zarar vermemesi için gerekli önlemleri alıyor.