Dostoyevski'nin kaleme aldığı "Suç ve Ceza" tiyatro sahnesine uyarlandı. Türkiye'nin farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Biletinial'da satışa çıktı.

Romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petroviç'ı merkeze alan iki kişilik oyunun yapımcılığını Sek Production, organizasyonunu ise Chaplin Sanat üstleniyor. Farklı şehirlerde seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Sahnelendiği yerlerde seyircilerin büyük beğenisini kazanan oyun, insanı tüm yönleriyle tahlil ederken, suç ve ceza kavramını ele alıyor.

Oyun, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Yalova'da sahne alacak.

Suç ve Ceza ne anlatıyor?

Dünyanın en büyük yazarlarından kabul edilen Rus Yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin 1866’da yayımlanan ölümsüz eseri Suç ve Ceza, tüm insanlığı kavrayan bir öyküye sahip.

Rodion Romanoviç Raskolnikov adındaki bir gencin işlediği çifte cinayet üzerine yaşadıklarını konu alıyor. Raskolnikov, bir yandan hukuk öğrenimi görürken diğer yandan yoksullukla boğuşan bir genç. Para ihtiyacını ise tefeci bir kadına eşyalarını bırakarak karşılıyor.

Yoksulluğuna çare bulamadığı gibi tefeciden yakasını da kurtaramayan Raskolnikov, bu kadının toplumun iyiliği için ölmesi gerektiğini düşünmeye başlıyor.

Bir gün Raskolnikov, kendi maddi problemlerinin yanı sıra ailesinden de kötü bir haber alıyor. Kız kardeşinin kendisinden yaşça çok büyük biriyle evleneceğini duyması, ona yeni bir darbe indiriyor.

Bunun üzerine Raskolnikov, tefeciyi öldürmeyi aklına koyarak kendini evden dışarı atıyor. Tefeci kadını öldürüp mücevherleri alıyor ancak işlediği cinayete kimsenin tanıklık etmemesi için onun kız kardeşini de öldürmek zorunda kalıyor.

Raskolnikov’un ruh hali, bu çifte cinayetle birlikte yerle bir oluyor. İşlediği suçu kimse görmemiş olmasına rağmen korkusu ve vicdanı onu büyük bir mahkûmiyete sürüklüyor. Bir yandan mağdur, diğer yandan katil…

Raskolnikov’u cinayete iten sebepler, onun alt üst olan iç dünyası ve sonrası ile kitap derin sorgulamalara sürükler okuyucuyu.