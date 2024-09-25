Urla Belediyesi ile Urla Doğal Sofra Derneği arasında imzalanan protokol, Urla'nın doğal tarım ve mutfak kültürünü kayıt altına almayı hedefliyor. İmza törenine Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Doğal Sofra Derneği Başkanı Birgül Türkel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Protokol, yerel halkın doğal tarım uygulamaları ve geleneksel mutfak kültürü konusunda bilinçlendirilmesine yönelik önemli adımlar içeriyor.

Gastronomik Mirasın Korunması

Bu iş birliği ile Urla'nın tarihi, doğal güzellikleri ve geleneksel değerleri korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak. Proje kapsamında, doğal tarım uygulamaları teşvik edilecek ve yerel mutfak kültürü ön plana çıkarılacak. Ayrıca, Urla’nın kültürel zenginliklerini tanıtmak için kapsamlı materyaller hazırlanması da hedefleniyor.

Sosyal Destek ve İstihdam Fırsatları

Protokol, sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve yerel üretimin teşvik edilmesi açısından da büyük bir önem taşıyor. Başkan Balkan, bu iş birliğinin sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesine de katkı sağlayacağını vurguladı. “Kadınlarımız, yerel mutfağımızın en büyük temsilcileri ve kültürel mirasımızın taşıyıcılarıdır” diyen Balkan, onların emeklerini daha görünür hale getireceklerini belirtti.

Gelecek İçin Sorumluluk

Balkan, “Bu sadece ekonomik bir fayda değil; aynı zamanda kültürel bilincimizi artırma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzdur. Urla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtacak materyaller hazırlayarak misafirlerimize kapsamlı bilgiler sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Urla Doğal Sofra Derneği Başkanı Birgül Türkel de, “Bu protokol ile Urla’nın tarihine, kültürüne ve mutfak zenginliğine sahip çıkacağız” diyerek projenin önemine dikkat çekti. Merakla beklenen bu iş birliği, Urla'nın gastronomik zenginliğini daha geniş kitlelere ulaştırma amacını taşıyor.