Avrupa Merkez Bankası (ECB), Aralık 2024'teki faiz kararını açıkladı ve faiz oranını 25 baz puan indirdi. Bu karar, piyasaları hareketlendirdi ve döviz kurlarında dalgalanmalara yol açtı.

İstanbul serbest piyasasında 13 Aralık 2024 itibarıyla döviz kurları şu şekilde şekillendi:

Dolar Alış 34,9409 Satış 34,9646 WhatsApp ile finansal işlemleri kolaylaştıran 'Fiş Gönder Kazan' sistemi

Euro : Alış 36,5673 Satış 36,5985

: Sterlin: Alış 44,2590 Satış 44,2993

Faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik

ECB'nin faiz indirimi kararının ardından, döviz kurları üzerinde etkiler hemen hissedilmeye başlandı. Dolar ve euro, özellikle yurtiçindeki ekonomik gelişmelerle birlikte kritik seviyelerde işlem görüyor. Sterlin ise, döviz piyasalarındaki belirsizliklerin etkisiyle artan bir seyir izledi.

Faiz kararının piyasalara etkisi

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Avrupa ekonomisi ve global piyasalar üzerinde önemli bir etki yaratırken, Türk Lirası üzerindeki değer kaybı da devam ediyor. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki bu değişimleri takip ederek, kararlarını buna göre şekillendiriyor.