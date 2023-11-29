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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla haftasonunda gerçekleştirilecek İzmir İl Kongresinde partinin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak İzmir Milletvekili Salih Uzun’un ismini açıklayacağı öne sürüldü.



Pazar günü yapılacak Demokrat Parti İzmir 16. İl Kongresi öncesi açıklamalarda bulunan DP Genel İdare Kurul Üyesi Osman Varol, DP Genel Başkanı Uysal’ın İzmir’e büyük önem verdiğini vurguladı. Varol, “İzmir, partimiz açısından özel bir öneme sahip. Taşında, toprağında eserlerimiz ve hizmetlerimiz var. Yerel yönetimlerde görev yapmış belediye başkanlarımızın başarıları halkımızın hafızalarına altın harflerle kazındı. Kentimiz için partimizin adına yakışan bir belediye başkan adayının belirlenmesi için ciddi bir çalışma yürütülüyor. İzmir Milletvekili Sahil Uzun’un adayımız olması yönünde genel bir teveccüh var. Ben Genel İdare Kurul Üyesi olarak çok sıcak bakıyorum. Siyasi duruşu, sıcak yaklaşımı ve kentimizdeki seçmenle olan iletişimi gibi partimizin baz aldığı kriterler açısından baktığımızda Uzun’un ismi diğer konuşulan isimlere göre açık ara önde. Ben Milletvekili Salih Uzun’un isminin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımız olarak açıklanmasından onur duyarım. Biz elimizden gelen desteği sonuna kadar veririz” diye konuştu.



