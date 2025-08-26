Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaybolan yakınlarını hızlı bir şekilde bulabilmesi amacıyla ‘Manisa İçin Acil’ mobil uygulamasına entegre olarak çalışan ‘Kayıp Alarmı’ sistemini hayata geçirdi. Uygulama Google Play ve AppStore üzerinden indirilebiliyor ve özellikle Alzheimer hastaları ile çocuklar gibi kaybolma riski yüksek olan kişilerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Kayıp Alarmı Sistemi Nasıl Çalışıyor

Yeni sistem sayesinde akıllı bileklik takılı olan yakınları kaybolan vatandaşlar, kişinin en son görüldüğü konum, adı soyadı, fotoğrafı, kişisel özellikleri ve kıyafet bilgilerini sisteme girerek ‘Kayıp Alarmı’ ihbarında bulunabiliyor. Yapılan ihbarlar kısa sürede onaylanıyor ve uygulamadaki tüm kullanıcılarla paylaşılıyor. Böylece kaybolan kişiler hızlı bir şekilde bulunabiliyor.

Manisa Büyükşehir Vatandaşların Yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Proje Sorumlusu Ezgi Sönmez, uygulamanın deprem, yangın ve sel gibi afet anlarında da aktif olduğunu belirtti. Sönmez, “Kayıp Alarmı; vatandaşlarımızın yakınları kaybolduğunda bulunmasına yönelik bir sistemdir. İhbarlar itfaiye dairesine düşerek onaylanıyor ve kullanıcılarla paylaşılıyor. Asılsız ihbarlar itfaiye ekipleri tarafından engelleniyor. Biz vatandaşlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Başkan Dutlulu Sistemden Memnun

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, uygulamayı çok kullanışlı bulduğunu belirterek, vatandaşların sağlık sorunu olan yakınlarını takip edebileceği akıllı bileklik ve Kayıp Alarmı sisteminin güvenliği artıracağını söyledi. Başkan Dutlulu, “Yakınlarının kaybolması halinde vatandaşlarımız ihbarda bulunabilecek ve ekiplerimiz hızlı şekilde harekete geçecek. Arama çalışmaları hız kazanacak. Türkiye’de ilk olması açısından sistem oldukça önemli” dedi.

Türkiye’de Bir İlk Olan Proje 17 İlçede Kullanılacak

Uygulama, Manisa’nın 17 ilçesinde kullanılabilecek ve kaybolma riskine karşı vatandaşlara önemli bir destek sağlayacak. Belediye, sistemin etkili bir şekilde çalışmasını sağlayarak, kaybolan kişilerin kısa sürede bulunmasını hedefliyor.