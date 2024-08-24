Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağlarının örtü altına alınmasıyla Sarıgöl Ovası adeta bir soğuk hava deposu görünümüne büründü.

Soğuk hava deposu görüntüsü

Sarıgöl'deki çekirdeksiz Sultani üzümleri kış aylarına kadar dayanması için örtü altına alındı. İlçenin yüksek kesimlerinden bakıldığında bu görüntü, özellikle İstanbul - Antalya Karayolu'nda seyreden vatandaşların ilgisini çekiyor. Üzüm üreticisi Sinan Gençeli, “Dindarlı Mahallesi Sarıgöl Ovası’ndan 700 metre yüksektedir. Üzümlerimiz üç hafta sonra satışa hazır olacak ve hasat aralık ayına kadar devam edecek. Ovamız, adeta açık hava soğuk deposu gibi” dedi.