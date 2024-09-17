Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle gerçekleştirilen bu prestijli yarışmada DPÜ’lü öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.

Mert Yıldırım, Emin İlkay Şeki, Mert Şahin ve Arda Nar’dan oluşan ASPIRE ekibi, 400'ü aşkın aday takım arasından sıyrılarak finale kalmış ve 11 finalist takım arasında yer almıştı. THY Genel Merkezi’nde düzenlenen TravelX Ideathon Bootcamp sürecinde, THY Terminal ekibiyle birlikte projelerini geliştiren takım, final aşamasında sundukları Anser AI projesiyle dikkat çekti. Yarışmanın jürisinde T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu ve Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı Lokman Ökten gibi önemli isimler yer aldı. DPÜ ASPIRE ekibi, değerlendirme sonucunda yarışmayı ikinci olarak tamamlayarak büyük bir başarıya ulaştı.

Başarıyı değerlendiren DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "TEKNOFEST 2024 kapsamında Türk Hava Yolları'nın düzenlediği TravelX Ideathon yarışmasında Anser AI projeleriyle Türkiye ikincisi olan ASPIRE takımımızı tebrik ediyorum. Üniversitemizi gururlandıran bu gençlerimizin gelecekte de pek çok başarıya imza atacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Bu önemli başarı, DPÜ öğrencilerinin inovatif projelerle ülkemizin teknoloji ve eğitim alanında geleceğini şekillendirmeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi.