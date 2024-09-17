İzmir'de bugün(17 Eylül Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 17 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 17 Eylül Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
BARIN ECZANESİ - ALİAĞA
ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO:6/B
02326162699
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HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK
MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C
02324226352
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BABADAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
YENİŞEHİR MAH. İŞÇİLER CAD. NO:124/A
medicana hastanesi yanı
05303851592
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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
02324334569
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ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI
02323460090
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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR
AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
EGEKENT 4 SİTESİ
02328540097
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EVIN ECZANESİ - BALÇOVA
ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA
02322792095
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YASAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MH. POLAT CD. 87/C
02322328684
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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR
MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
2325817045
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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI
ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
02323454523
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BURÇİN ECZANESİ - BERGAMA
İSLAMSARAY MH. 930 SOK. NO:3/A
02328312923
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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
02325926018
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FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1
ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F
02329998489
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DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A
BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
02323886000
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ÖVÜNÇ ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO:15/B
02323440434
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HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.
2324786463
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PIRLANTA ECZANESİ - BOZYAKA
GÜLYAKA MAH. 3012 SOK. NO:16 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02322270013
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LEMAN ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A
Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı
02324263656
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PAMİR ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 220/21 SOK. NO:116/A
02324530973
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BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ
YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A
02324671121
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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI
ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
02326733046
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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME
FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
02327120259
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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
02328392233
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HAZİRAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MH. 8762/2 SK. NO:6/B
05418862823
05418862823
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GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ
KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR
KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
2323861337
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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ
Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
02326717881
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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
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SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
LİSE KARŞISI
02322716882
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BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ATİLA MH. 464 SK.NO.41
02322623491
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BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
02324489945
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ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR
YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10
02322510185
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ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
02324530403
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YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
02324330707
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ONUR ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH.7371/2 SOKAK NO:28/A BAYRAKLI
16 NOLU SAĞLIK OCAGI OTOBANDAN BİR ALT SOKAK
2323634888
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GÜLHAYAT ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
KAHRAMANDERE MAH. ŞEHİT KEMAL CAD. NO:140 GÜZELBAHÇE
02322346479
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AYAR ECZANESİ - HATAY
52/18 SOK.NO:7 ESENDERE
DOLUNAY PAST SOKAĞI
2322857644
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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
02322774725
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YENİ GÜLFEM ECZANESİ - KARABAĞLAR
YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:14
AVRUPA CERAHHİ TIP MERKEZİ VE KARABAĞLAR SEMT POLİNİKLİĞİ ARASINDA
02322646652
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SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
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FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)
KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ
02323233589
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YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A
KİM MARKET KARŞI SOKAĞI
2323822303
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ATAKENT ZİRVE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:133/A
ATAKENT ZİRAAT BANKASI YANI
02323300003
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PERA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:171/G
02329999309
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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA
ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
02328784454
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SERA ECZANESİ - KINIK
FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
2326880151
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SIFA ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
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ANIL ECZANESİ - MENDERES
GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
02327823033
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AYAZ ECZANESİ - MENEMEN
UGUR MUMCU MAH.1347 SOKAK 12/D
MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI
02328315656
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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
02328383525
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KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA
MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
2322316846
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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
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NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE
ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A
02322390631
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SEVEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ
CUMHURİYET MH. YEŞİM SK. NO:36/A
ESKİ TEDAŞ MÜDÜRİYET KARŞISI
02325443940
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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
02324795435
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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
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ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A
gratis yanı
02327433747
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ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24
2328928115
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BELGİN ÇIRAK ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:311/B
02329995513
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ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE
ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
02325124581
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BAŞAR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:80/A
ESKİ GARAJ KARŞISI
02328554932
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ERSEK ECZANESİ - TORBALI
CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F
02328560094
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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
02327663005
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URLA PAZAR ECZANESİ - URLA
YAKA MAH. ERDOĞAN KER CAD. NO:128/B
02327546434
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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
02327422000
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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
02327433500
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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
02327554279
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YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL
356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ
02322617702
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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
05322000488
02326287143
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UTKAN ECZANESİ - YENİŞEHİR
GAZİLER CD. NO:392/A-392/B
EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI
02324570081
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ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
02322446019
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