İzmir'de bugün(17 Eylül Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 17 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 17 Eylül Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BARIN ECZANESİ - ALİAĞA

ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO:6/B

02326162699

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HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK

MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C

02324226352

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BABADAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

YENİŞEHİR MAH. İŞÇİLER CAD. NO:124/A

medicana hastanesi yanı

05303851592

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YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG

02324334569

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ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI

02323460090

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YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2

EGEKENT 4 SİTESİ

02328540097

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EVIN ECZANESİ - BALÇOVA

ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA

02322792095

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YASAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

VATAN MH. POLAT CD. 87/C

02322328684

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KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR

2325817045

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CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B

02323454523

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BURÇİN ECZANESİ - BERGAMA

İSLAMSARAY MH. 930 SOK. NO:3/A

02328312923

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BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A

02325926018

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FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1

ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F

02329998489

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DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A

BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI

02323886000

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ÖVÜNÇ ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO:15/B

02323440434

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HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.

2324786463

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PIRLANTA ECZANESİ - BOZYAKA

GÜLYAKA MAH. 3012 SOK. NO:16 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02322270013

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LEMAN ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A

Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı

02324263656

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PAMİR ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MAH. 220/21 SOK. NO:116/A

02324530973

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BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A

02324671121

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DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16

02326733046

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TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4

02327120259

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BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A

02328392233

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HAZİRAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MH. 8762/2 SK. NO:6/B

05418862823

05418862823

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GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR

KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

2323861337

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DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22

02326717881

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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

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SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR

LİSE KARŞISI

02322716882

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BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ATİLA MH. 464 SK.NO.41

02322623491

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BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19

02324489945

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ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR

YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10

02322510185

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ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A

02324530403

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YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A

02324330707

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ONUR ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MAH.7371/2 SOKAK NO:28/A BAYRAKLI

16 NOLU SAĞLIK OCAGI OTOBANDAN BİR ALT SOKAK

2323634888

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GÜLHAYAT ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

KAHRAMANDERE MAH. ŞEHİT KEMAL CAD. NO:140 GÜZELBAHÇE

02322346479

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AYAR ECZANESİ - HATAY

52/18 SOK.NO:7 ESENDERE

DOLUNAY PAST SOKAĞI

2322857644

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SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B

02322774725

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YENİ GÜLFEM ECZANESİ - KARABAĞLAR

YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:14

AVRUPA CERAHHİ TIP MERKEZİ VE KARABAĞLAR SEMT POLİNİKLİĞİ ARASINDA

02322646652

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)

KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ

02323233589

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YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A

KİM MARKET KARŞI SOKAĞI

2323822303

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ATAKENT ZİRVE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:133/A

ATAKENT ZİRAAT BANKASI YANI

02323300003

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PERA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:171/G

02329999309

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GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR

8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI

02328784454

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SERA ECZANESİ - KINIK

FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A

2326880151

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SIFA ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ

02325723086

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ANIL ECZANESİ - MENDERES

GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B

02327823033

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AYAZ ECZANESİ - MENEMEN

UGUR MUMCU MAH.1347 SOKAK 12/D

MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI

02328315656

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GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL

02328383525

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KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA

MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE

2322316846

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE

ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A

02322390631

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SEVEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

CUMHURİYET MH. YEŞİM SK. NO:36/A

ESKİ TEDAŞ MÜDÜRİYET KARŞISI

02325443940

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SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A

02324795435

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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A

02322811578

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ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A

gratis yanı

02327433747

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ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24

2328928115

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BELGİN ÇIRAK ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:311/B

02329995513

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ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE

ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C

TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI

02325124581

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BAŞAR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:80/A

ESKİ GARAJ KARŞISI

02328554932

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ERSEK ECZANESİ - TORBALI

CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F

02328560094

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HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A

02327663005

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URLA PAZAR ECZANESİ - URLA

YAKA MAH. ERDOĞAN KER CAD. NO:128/B

02327546434

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ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A

02327422000

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SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E

02327433500

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UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A

02327554279

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YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK

GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ

02322617702

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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398408

2328147146

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YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR

05322000488

02326287143

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UTKAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

GAZİLER CD. NO:392/A-392/B

EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI

02324570081

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ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT

02322446019

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