İzmir'de bugün(17 Eylül Salı) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 17 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 17 Eylül Salı günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

BARIN ECZANESİ - ALİAĞA

 ATATÜRK MAHALLESİ GÜNEŞ SOKAK NO:6/B
 02326162699
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 HAZEL ECZANESİ - ALSANCAK

 MİMAR SİNAN MH. 1432 SK. NO:9/C
 02324226352
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 BABADAN ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 YENİŞEHİR MAH. İŞÇİLER CAD. NO:124/A
 medicana hastanesi yanı
 05303851592
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 YENI HOSGÖR ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 KEMALPASA CAD.NO:60/B ALTINDAG
 02324334569
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 ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI
 02323460090
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 YEŞİLKENT ECZANESİ - AYRANCILAR

 AYRANCILAR MAH.80/2 SOK. NO:2
 EGEKENT 4 SİTESİ
 02328540097
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 EVIN ECZANESİ - BALÇOVA

 ONUR MAH. SARMASIK CAD. NO:15/A BALÇOVA
 02322792095
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 YASAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MH. POLAT CD. 87/C
 02322328684
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 KARABENEK ECZANESİ - BAYINDIR

 MITHATPASA MAH.HASTANE CAD. NO:6 BAYINDIR
 2325817045
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 CEYHAN ECZANESİ - BAYRAKLI

 ALPARSLAN MAH. 1620/15 SOK. NO:7/1B
 02323454523
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 BURÇİN ECZANESİ - BERGAMA

 İSLAMSARAY MH. 930 SOK. NO:3/A
 02328312923
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 BEYDAG SIFA ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 Atatürk Mah.ULUS MEYDANI NO:6/A
 02325926018
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 FERİDE ER ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERZENE MAH. 75 SOK. NO:22/F
 02329998489
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 DALGIÇ ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIM DİRİK MAH. 200 SOK. NO:2/1A
 BORNOVA STADI MİGROS KARŞISI
 02323886000
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 ÖVÜNÇ ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAH. 286/10 SOK. NO:15/B
 02323440434
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 HAKAN YILMAZ ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 7306 SOK. NO:28/A ÜMIT MAH.
 2324786463
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 PIRLANTA ECZANESİ - BOZYAKA

 GÜLYAKA MAH. 3012 SOK. NO:16 GÜLYAKA SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02322270013
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 LEMAN ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. FORBES SOK. NO:161/A
 Eski Site Fırını Yanı Şehitler Parkı Çaprazı
 02324263656
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 PAMİR ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 220/21 SOK. NO:116/A
 02324530973
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 BAKİ ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 YEŞİLOVA MH. 4174/3 SK. NO:10/A
 02324671121
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 DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16
 02326733046
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 TEZCAN ECZANESİ - ÇEŞME

 FAHRETTIN PASA MH. 2222/1 SK. NO:4
 02327120259
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 BEGÜM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UĞUR MUMCU MH. 8968/1 SK. NO:1/A
 02328392233
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 HAZİRAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MH. 8762/2 SK. NO:6/B
 05418862823
 05418862823
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 GÜMÜSIGNE ECZANESİ - ÇİĞLİ

 KÖYIÇI MAH. DERE CAD. NO:16 ÇIGLI-IZMIR
 KAPALI DURAK ÜST GEÇİT YANI DEREİÇİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 2323861337
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 DİKİLİ YAMAN ECZANESİ - DİKİLİ

 Ş.SAMİ AKBULUT CD. NO:22
 02326717881
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 SAHIN ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ESKIIZIMIR CAD.NO.640/A ESKIIZIMIR KARABAGLAR-IZMIR
 LİSE KARŞISI
 02322716882
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 BURKAY ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ATİLA MH. 464 SK.NO.41
 02322623491
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 BUCA SUDE ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 UFUK MAH. 1003 SOK. NO:19
 02324489945
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 ÖDÜL ECZANESİ - GAZİEMİR

 YEŞİL MAH. ABDULLAH ARDA MEYDANI NO:10
 02322510185
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 ARZU MAYRUK ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 FIRAT MH. 287/3 SK. NO:11/A
 02324530403
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 YENİ ZEYTİNLİK ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 LEVENT MAH. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAD. NO:12/A
 02324330707
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 ONUR ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH.7371/2 SOKAK NO:28/A BAYRAKLI
 16 NOLU SAĞLIK OCAGI OTOBANDAN BİR ALT SOKAK
 2323634888
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 GÜLHAYAT ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 KAHRAMANDERE MAH. ŞEHİT KEMAL CAD. NO:140 GÜZELBAHÇE
 02322346479
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 AYAR ECZANESİ - HATAY

 52/18 SOK.NO:7 ESENDERE
 DOLUNAY PAST SOKAĞI
 2322857644
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 SEVGÜL ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MH.ŞİMŞEK SOK. NO. 62/B
 02322774725
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 YENİ GÜLFEM ECZANESİ - KARABAĞLAR

 YUNUS EMRE MH. ŞEHİT PİLOT VOLKAN KOÇYİĞİT BULVARI NO:14
 AVRUPA CERAHHİ TIP MERKEZİ VE KARABAĞLAR SEMT POLİNİKLİĞİ ARASINDA
 02322646652
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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 FURKAN KUZNEK ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 AKSOY MH.1671 SK. NO:117/5 (0554 434 05 15)
 KARŞIYAKA İZBAN-GİRNE CD. ARASI // SEVGİ YOLU(METRO HATTI) ÜZERİ
 02323233589
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 YENI AKYÜZ ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 ORHAN SAIK GÖKYAY CAD.1834 SOK.NO:20/A
 KİM MARKET KARŞI SOKAĞI
 2323822303
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 ATAKENT ZİRVE ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. CAHER DUDAYEV BULV. NO:133/A
 ATAKENT ZİRAAT BANKASI YANI
 02323300003
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 PERA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 ŞEMİKLER MAH. ORDU BULVARI NO:171/G
 02329999309
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 GÖKDENIZ ECZANESİ - KEMALPAŞA

 ATATÜRK MAH.İZMİR CAD. NO:51 KEMALPASA-IZMIR
 8 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI
 02328784454
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 SERA ECZANESİ - KINIK

 FATIH MAH. BERGAMA CAD. NO: 8/A
 2326880151
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 SIFA ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 ANIL ECZANESİ - MENDERES

 GAZİ PAŞA MH. 725 SK. NO:17/B
 02327823033
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 AYAZ ECZANESİ - MENEMEN

 UGUR MUMCU MAH.1347 SOKAK 12/D
 MENEMEN DEVLET HASTANESİ KARŞISI
 02328315656
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 GÜLİN ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 30 AĞUSTOS MAH. 7122 SOK. A BLOK NO:7/AL
 02328383525
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 KARADAG ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 MITHATPASA CAD.NO.749 GÖZTEPE
 2322316846
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 NARLIDERE ÖZGÜR ECZANESİ - NARLIDERE

 ILICA MH. BEDİRHAN SK. NO:11/A
 02322390631
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 SEVEN ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 CUMHURİYET MH. YEŞİM SK. NO:36/A
 ESKİ TEDAŞ MÜDÜRİYET KARŞISI
 02325443940
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 SIMA ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÜRPINAR MH. 56/2 SK. NO:48/A
 02324795435
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 AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
 02322811578
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 ASLI ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH.ATATÜRK CD.41/A
 gratis yanı
 02327433747
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 ÇUKUROVA ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MAH. KIZILAY CAD. NO:24
 2328928115
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 BELGİN ÇIRAK ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRİYET MAH. MENDERES CAD. NO:311/B
 02329995513
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 ÖYKÜ BERIL ECZANESİ - TİRE

 ATATÜRK MAH.SAMANYOLU SOK.NO.2/C
 TİRE DEVLET HASTANESİ DOĞUSU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ KARŞISI
 02325124581
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 BAŞAR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 TEPEKÖY MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:80/A
 ESKİ GARAJ KARŞISI
 02328554932
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 ERSEK ECZANESİ - TORBALI

 CUMHURİYET MAH. HALUK ALPSU BULVARI C BLOK NO:43/35F
 02328560094
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 HAYATİ BEY ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. İSMET İNÖNÜ BULV. NO:13/A
 02327663005
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 URLA PAZAR ECZANESİ - URLA

 YAKA MAH. ERDOĞAN KER CAD. NO:128/B
 02327546434
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 ÇAĞLA ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 MERSİNALANI MAH. CUMHURİYET CAD. NO:49/A
 02327422000
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 SIĞACIK ATA ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIĞACIK MAH. AKKUM CAD. NO:9/E
 02327433500
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 UMUT ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DENİZLİ MAH. 113 SOK. NO:6/A
 02327554279
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 YENI ADALIOGLU ECZANESİ - ÜÇYOL

 356 SOK. NO:5/D ÜÇYOL-KONAK
 GARANTİ BANKASI ARKA SOKAĞI BETONYOL GİRİŞİ
 02322617702
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YAZAL ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. KAZIM DIRIK CAD.NO:58/AYENI SAKRAN-ALIAGA/IZMIR
 05322000488
 02326287143
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 UTKAN ECZANESİ - YENİŞEHİR

 GAZİLER CD. NO:392/A-392/B
 EŞREFPAŞA BELEDİYESİ HASTANESİ KARŞISI
 02324570081
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 ÇINAR ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 GÖKDERE CAD. NO:35/A-YESILYURT
 02322446019
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Editör: Engin Keskin