İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, detoks kavramının net şekilde anlaşılmadığını, hatalı uygulamalar nedeniyle bir çok kesimin sebze sularını detoks olarak algıladığı açıklaması yaptı.

Ege Üniversitesi Teknoparkı’nda doğan gıda takviyesi markası Sidrex’in doktorlar, diyetisyenler, eczacılar ve sağlık sektörü çalışanlarını bir araya getirdiği ‘Sağlığınıza Bütüncül Yaklaşım’ başlıklı toplantıda ‘’30 Soruda Detoks’ sunumu yapan Dr. Balanlı, ‘Detoks, beslenmenin yanı sıra zihinsel ve ruhsal iyi olma durumlarını da içerir. Tam bir detoks için öncelikle vücudun dış ve iş toksinlerden arındırılması, karaciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Üç fazda gerçekleşen detoks için glisemik endeksi düşük gıdalarla beslenip, yağ tüketimini artırmak şart. Şunu unutmayın; üzerine tereyağı sürülmüş bir dilim ekmekte asıl tehlikeli olan tereyağı değil, alttaki ekmektir. Bunu ihmal edip, stres yükünü de azaltmadığınız taktirde detoks sonuç vermez’ dedi.

Dr. Balanlı'dan detoks ile ilgili önemli tespitler

Sadece sebze suları ile yapılan detoksların vücut dengesini bozabileceğinin altını çizen Dr.Balanlı, ‘Lahana, tere, brokoli ve roka tabi ki detoks için yararlı sebzeler. Ancak bir karışım yapıp bunu tükettiğinizde detoks işlemi tamamlanmıyor. Vücudun kolin, deve dikeni, spirulina ve kurkumin gibi maddelere de ihtiyacı var. Bağırsak mikrobiyatasını zenginleştirmek için aralıklı oruç yapmak gerekebilir. Sabahları aç karnına içilecek iki kaşık elma sirkesi, kese-köpük ve epsom tuzu ile alınacak rahatlatıcı bir duş, detoksun önemli parçalarıdır. Gıda takviyeleri de tam bu noktada devreye girer. Sidrex ürünlerini başarılı detoks süreci için tavsiye ederim’’ diye konuştu.

Dr. Kiriş'ten zeytin yaprağı & kalp damar sağlığı ilişkisi

Aile Hekimi Prof.Dr. Hüseyin Can, Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Prof.Dr. Metin Ergün, Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Ömer Koçak, Uzman Dr. Arzu Günaydın ve Uzm.Dr.Handan Atsız Sezik’in eşlik ettiği ve 150’ye yakın ismin katıldığı toplantıda Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr.İlker Kiriş de ‘Sağlıklı Arınma Sürecinde Sağlıklı Destekler’ başlıklı bir sunum yaptı. Zeytin, zeytinyağı ve zeytin yaprağı ile ilgili son dönemde yapılan bilimsel çalışmaları ve meta-analizleri paylaşan Dr.Kiriş, içeriğinde zeytin yaprağı ekstresi, şeytan pençesi, bromalain, C vitamini bulunan ürünlerin eklem ve toplar damar sağlığının iyileştirilmesi ve inflamasyonun azaltılmasında etkili olduğunu belirtti. Kiriş ayrıca, düzenli olarak antiinflamatuar beslenmeye ek olarak Olivia gibi gıda destek ürünlerinin kullanılmasının ateroskleroz (damar sertliği) gelişme riskini azaltmaya etkili şekilde yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Dr.Kiriş, ‘Bu nedenle Sidrex’in altı etken maddeli gıda takviyesi Olivia’yı eklem ve kalp damar sağlığı için tavsiye ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Prof. Dr Can: Bin yumurta yemeden sağlığımı nasıl korurum?

Aile Hekimliği Uzmanı Prof.Dr.Hüseyin Can ise bir insanın ihtiyacı olan amino asit türevi olan HMB desteği sağlayabilmesi için günlük bin yumurta tüketmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘Besinlerin içeriğindeki yararlı maddeler, her geçen yıl daha da azalıyor. 30 yıl önce yediğimiz bir muzdan aldığımız B6 vitamini katkısını bugün artık 95 muzla alabiliyoruz. Doğal gıda takviyeleri ise tam bu alanda devreye girerek vücudun alması gereken vitamin ve beslenme ürünlerini almasını sağlıyor. Özellikle karaciğer sağlığı üzerinde olumlu etkilerine dair birçok bilimsel kanıtı olan; slimarin, enginar, kolin, karahindiba içeren Sidrex Milk Thistle, sağlıklı arınma sürecinde sağlıklı bir destek etkisi yaratıyor’ dedi.

Organizasyon bitimimde konuşmacılara ve konuklara teşekkür eden Sidrex Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Eroğlu ve Marka Direktörü Büşra Eroğlu, bu bilgilendirme buluşmalarını daha fazla yaparak kapsamını daha da geliştireceklerini söyledi. Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.