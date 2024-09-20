Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda, 8. sınıf öğrencisi S.Ö., nefes borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta zorlandı. Olay, saat 11.15 sıralarında meydana gelirken, durumu fark eden beden eğitimi öğretmeni Tahsin Yılmaz, hızla öğrencisine müdahale etti. Yılmaz, yaptığı Heimlich manevrası sayesinde öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, okul müdürü Recep Zengin, öğretmenlerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ilk yardım eğitimlerine katıldığını belirterek, acil durumlarda hızlı ve doğru müdahalenin hayat kurtarabileceğine dikkat çekti.

Tahsin Yılmaz'ın, öğrencisi S.Ö.'ye yaptığı bu müdahale ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.