Hüseyin Kağıt, Gedizli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali, coşkulu konserlerle devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde sahne alan sevilen sanatçı Hüseyin Kağıt, Gediz Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce kişiyle buluştu.

Hüseyin Kağıt, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirirken, Gedizli müzikseverler de sanatçının parçalarına hep bir ağızdan eşlik etti. Festival alanında oluşan kalabalık, konser boyunca şarkılara tempo tutarak etkinliğe renk kattı. Enerjisiyle izleyicileri mest eden Kağıt, dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Belediye Başkanı Necdet Akel’den teşekkür ve hediye

Konserin ardından sahneye çıkan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, yoğun katılım gösteren vatandaşlara ve sahne performansıyla geceye damga vuran Hüseyin Kağıt’a teşekkür etti. Akel, sanatçıya hediye takdiminde bulundu ve şarkıcıyla birlikte oyun havası oynayarak sahnede eğlenceli anlar yaşadı.

Başkan Akel, festivale gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını vurgularken, bu tarz kültürel etkinliklerin ilçe tanıtımına ve sosyal hayata büyük katkı sağladığını belirtti.

Festival farklı şehirlerden de ilgi görüyor

Sahne sırasında Hüseyin Kağıt, izleyicilere “Gediz dışından gelenler kimler?” diye sordu. Bu soruya binlerce kişinin el kaldırarak karşılık vermesi, festivalin çevre illerden de yoğun ilgi gördüğünü ortaya koydu. Konser boyunca katılımcıların sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Tarhana Festivali etkinliklerle devam edecek

Geleneksel Tarhana Festivali, önümüzdeki günlerde de çeşitli konserler, halk oyunları gösterileri ve kültürel etkinliklerle devam edecek. Gediz Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen festivalin her günü, farklı sanatçılar ve etkinliklerle zenginleşmeye devam ediyor.

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