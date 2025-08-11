

Ege Üniversitesi, bilimsel çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bilim Akademisi tarafından verilen 2025 Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP), Ziraat Mühendisliği alanında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Veysel Bay’a takdim edildi. Dr. Bay, bu alanda ödül alan ilk bilim insanı oldu. Ödül, Bay’ın hayvan genetiği, mikrobiyota araştırmaları ve sürdürülebilir hayvancılık konularındaki bilimsel çalışmaları nedeniyle verildi.

Rektör ve fakülte dekanı başarıyı kutladı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Paylan ile birlikte Dr. Veysel Bay’ı makamında ağırlayarak başarılarını tebrik etti. Prof. Dr. Budak, üniversitenin bilim, teknoloji ve inovasyon odaklı araştırma çalışmalarının önemli meyveler verdiğini belirtti.

BAGEP ödülünün önemi ve kriterleri

Bilim Akademisi, BAGEP ödüllerini bilimsel mükemmeliyet, etik değerlere bağlılık ve nitelikli araştırma kültürünü teşvik amacıyla veriyor. Ödül, genç akademisyenlerin özgün, kapsayıcı ve disiplinler arası katkılarını dikkate alan niteliksel değerlendirmeye dayanıyor. Ayrıca ödül, iki yıl boyunca sağlanan araştırma desteğiyle bağımsız ve yaratıcı çalışmaları teşvik etmeyi hedefliyor.

Genç araştırmacılara destek devam ediyor

BAGEP programı 2013’ten bu yana 475 genç araştırmacıyı destekledi. 2025 yılında ise 38 yeni bilim insanı bu prestijli ödüle layık görüldü. Dr. Veysel Bay, ziraat alanındaki öncü araştırmalarıyla bu önemli grubun içinde yer aldı.