D&R’ın Urla’da ilk kez düzenlediği "D&R Urladam Kitap Festivali", dört gün süren kapsamlı bir kültür etkinliği olarak büyük ilgi gördü. Festivalde, ünlü yazarların söyleşi ve imza seremonileri, bir heykel sergisi, müzik dinletileri ve Yeşilçam filmleri yer aldı.

Festivalin içeriği ve katılım

D&R’ın düzenlediği ve İzmir’in yeni kültür-sanat merkezi Urladam’da gerçekleştirilen festivale yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Festival boyunca, Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, İclal Aydın, Ercan Kesal, Kürşat Başar gibi önemli yazarlar etkinliklerde yer aldı. Heykeltraş Ozan Ünal’ın eserleri sergilendi ve her akşam Yeşilçam’ın en sevilen filmleri açık hava sahnesinde gösterildi. Festival, Kürşat Başar’ın konseri ile sona erdi.

Yazarların öne çıkan açıklamaları

Ayşe Kulin: "Kitabınızı sinemaya uyarlansın diye vermek, kızınızı kocaya vermeye benzer" diyen Kulin, uyarlama sürecinin kitabın kontrolünün dışına çıkmak olduğunu vurguladı.

İclal Aydın: “Bir yemeği tarif etmek, okuru bir sofraya davet etmektir” sözleriyle, yemek ve edebiyatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Ercan Kesal: "Nasipse Günce" adlı güncemin dosyasının hazır olduğunu belirten Kesal, kitap ve yaşam üzerine kişisel düşüncelerini paylaştı.

Festivalin etkileri

D&R Urladam Kitap Festivali, büyük bir ilgi gördü ve kültür sanat etkinlikleri açısından Urla’ya önemli bir katkı sağladı. Festivalin gelecek yıl da düzenleneceği açıklandı.