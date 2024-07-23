İstanbul’un Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde yaşanan olayda, ev sahibi Nafiye Y., kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak isteyince kiracısı Zehra Çavdar’la tartışma yaşandı. Zammı kabul etmeyen Çavdar, yasal oran olan yüzde 25 zam yaparak kirayı öderken, ev sahibi tuvalet tavanındaki pis su sorununu çözmeyerek kiracısına adeta ceza verdi.

İstediği zammı alamayınca tavanı tamir ettirmedi

Olay, Kağıthane’de bir binada yaşayan Zehra Çavdar (43) ile ev sahibi Nafiye Y. arasında kira zammı nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkla başladı. Ev sahibi, kirayı 5 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak isteyince, Çavdar yasal oran olan yüzde 25’lik zam yaparak kirayı ödemeye devam etti. Ancak ev sahibi, bu zammı yeterli bulmayarak kiracısının tuvalet tavanındaki pis su akıntısını tamir ettirmedi.

Tavandan pis su yağıyor, çökecek

Kiracı Zehra Çavdar, yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Ev sahibim geçen ay zam zamanında çok yüksek oranda kira istedi. Bunu kabul etmediğimden dolayı şu tuvaletin pis suyu tepemizden aşağı akıyor. Yap diyoruz yapmıyor. Kendisine TÜFE oranından zam verecektim geçen ay haziran ayında. Onu da kabul etmeyip gerçekten çok büyük rezaletler çıkardığı için ben de yüzde 25 hakkımı kullandım. Bu nedenle şu an bu tadilatları yapmıyor. Kafamızdan aşağı pis sular akıyor. Gerçekten çok mağduruz. Ev sahibinin zulmü altında yaşıyoruz."

Sosyal medyada ve CİMER’de şikayet

Çavdar, durumu sosyal medyada paylaştı ve CİMER’e şikayet dilekçesi oluşturdu. Çavdar, “Ev sahibim her sene bir sorun çıkarıyor, özellikle son iki yıldır. Bu sene de tuvaletin tavanından pis sular tepemize akıyor ve bu sorunla ilgilenmiyor. Paraya gelince alıyor, ama yüksek oranda zam yapamadığı için bu sene evin hiçbir tadilatıyla ilgilenmeyip bizi mağdur ediyor” dedi.

Yasal süreç ve haklar

Kiracının yaşadığı bu mağduriyet, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki yasal haklar ve sorumluluklar konusunu tekrar gündeme getirdi. Uzmanlar, kiracıların bu tür durumlarda yasal haklarını aramaları gerektiğini belirtiyor. Kiracılar, ev sahiplerinin yasalara uygun davranmaması durumunda Tüketici Hakem Heyetlerine ve mahkemelere başvurabilirler.