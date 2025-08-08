İzmir’in turistik ilçesi Çeşme, sezon ortasında yaşadığı susuzluk krizine çözüm buldu. Kutlu Aktaş Barajı’nın kuruması ve doluluk oranının yüzde 2’lere kadar inmesi, ilçede su kesintilerine yol açmıştı. İZSU, su tasarrufu amacıyla gece 23.00 ile sabah 09.00 saatleri arasında vanaları kapatmak zorunda kaldı.

DSİ ile İZSU arasında baraja su verilme tarihinin belirlenmesi konusunda yaşanan anlaşmazlık, ilçedeki susuzluk sorununu büyütmüştü. İZSU, DSİ’nin yavaş hareket ettiğini belirtirken, DSİ ise İZSU’nun arıtma tesisini tamamlamadığı iddiasında bulunmuştu.

Yaşanan tartışmaların ardından DSİ, çalışmalarını hızlandırarak baraja su vermeyi planlanan tarihi öne çekti. Daha önce 24 Ağustos olarak açıklanan tarih 9 Ağustos Cumartesi gününe alındı. Karareis Barajı’ndan Kutlu Aktaş Barajı’na su verilmeye başlanacak.

Su verme törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yardımcısının katılması bekleniyor. Bu gelişme, Çeşme’de susuzluk sorununun hafiflemesi ve ilçenin yeniden suya kavuşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İZSU yetkilileri ise vatandaşların suyu dikkatli kullanmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.