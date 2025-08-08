İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, uzun yıllardır yetersiz kalan mevcut adliye binasının yerine modern ve geniş bir Adalet Sarayı’na kavuşuyor. AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Yaşar Kırkpınar, ilçedeki yeni adliye inşaatında incelemelerde bulundu.

Kırkpınar, Eylül ayı sonlarında tamamlanması planlanan Adalet Sarayı’nın açılışını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un gerçekleştireceğini duyurdu. Yapımı hızlı ilerleyen bina, Kemalpaşa için büyük bir ihtiyaçtı ve ilçede uzun yıllar hizmet verecek.

Milletvekili Kırkpınar, yeni adliye binasında Ağır Ceza Mahkemesi’nin de hizmet vereceğini belirtti. “Sayın Bakanımızdan Ağır Ceza Mahkemesi talebinde bulunduk ve onaylandı. Artık Kemalpaşa Adliyesi içerisinde Ağır Ceza Mahkemesi de yer alacak. Bu adliye binası hem ilçemize hem bölgeye önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Kemalpaşa’daki yatırımların sadece adliye ile sınırlı olmadığını da vurgulayan Kırkpınar, ilçedeki devlet hastanesinin 50 yataktan 100 yatağa çıkarılacağını, yeni karakol binasının hizmete açıldığını ve ilçede eğitim yatırımlarının hızla sürdüğünü ifade etti.

“AK Parti döneminde ilçemize yapılan hizmetler saymakla bitmez” diyen Kırkpınar, İzmir-İstanbul Otoyolu, lojistik köy, okullar, sağlık ocakları, hastane ve adliye gibi önemli eserlerin ilçeye kazandırıldığını sözlerine ekledi.

İnceleme gezisi sırasında Kırkpınar, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve ziyaretlerini tamamladı.

Yeni Adalet Sarayı’nın, ilçedeki adli hizmet kalitesini artırması ve bölge halkına daha hızlı, etkin bir hizmet sunması bekleniyor.