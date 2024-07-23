DSİ Genel Müdürü Balta’dan su yönetimi açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, içme suyu ve enerji amaçlı barajlardaki doluluk oranlarını ve su yönetimi stratejilerini değerlendirdi. Balta, yıl sonuna kadar ülke genelinde içme suyu sorunu yaşanmayacağını belirtti, ancak su tasarrufunun önemine vurgu yaptı.

Baraj doluluk oranları yükseldi

Mehmet Akif Balta, ülke genelindeki barajların doluluk oranının geçen yıla göre arttığını duyurdu. Genel doluluk oranı, yüzde 53,4'ten yüzde 57,2 seviyesine çıkarken, İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 60’a ulaştı. Balta, bu oranların, İstanbul’un yıl sonuna kadar içme suyu sorunuyla karşılaşmayacağı anlamına geldiğini ifade etti. Ankara’daki barajların doluluk oranı ise yüzde 36 seviyesinde bulunuyor ve bu da başkentte herhangi bir su sorunu yaşanmayacağına işaret ediyor.

Su depolama kapasitesi artıyor

Balta, ülkenin yıllık su potansiyelinin 112 milyar metreküp olarak hesaplandığını belirterek, barajlar ve göletlerle bu kapasitenin 183 milyar metreküpe yükseltildiğini açıkladı. Bu, yıllık su potansiyelinin 1,5 katı kadar bir depolama kapasitesine ulaşıldığını gösteriyor. Bu durum, yağışlı dönemlerde depolanan suyun, kurak dönemlerde vatandaşların hizmetine sunulmasına olanak tanıyor.

Su tasarrufunun önemi

Genel Müdür Balta, su yönetiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Su kaynaklarının etkin yönetimi için vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları gerektiğini belirtti. Balta, son yıllarda artan kuraklıkla mücadele etmek ve su kaynaklarını korumak için tasarrufun önemini yineledi. İçme suyu, sulama ve enerji amaçlı barajların doluluk oranlarının geçen yıla göre daha iyi olduğunu vurgulayan Balta, bu oranların su krizine karşı güçlü bir tampon oluşturduğunu söyledi.

DSİ 81 şehirde içme suyunu yakından takip ettiğini belirtti

Balta, DSİ'nin 81 şehirde içme suyunu yakından takip ettiğini belirtti. Özellikle büyükşehirlerdeki baraj doluluk oranlarının düzenli olarak izlendiğini ve mevcut durumun umut verici olduğunu ifade etti. Ancak, su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından herkesin suyu dikkatli ve tasarruflu kullanması gerektiğini yineledi.

Balta'nın açıklamaları, ülke genelinde su yönetimi ve tasarrufu konusundaki stratejilerin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Bu yılki su depolama kapasiteleri, Türkiye'nin su krizlerine karşı daha dirençli olmasını sağlıyor.