Hercai dizisindeki başarısıyla tanınan Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü’nün cenazesi dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Akınözü’nü acılı gününde yalnız bırakmayan Hande Erçel’in yanında eski dizideki partneri Ebru Şahin’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Hande Erçel'in destek göstermesi

Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü, cumartesi günü kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özlem Akınözü’nün cenazesi dün İstanbul’da düzenlendi. Törende, annesini kaybeden Akın Akınözü’nün yanında olan isimler arasında Hande Erçel de vardı. Hande Erçel, Akınözü’nün tanımadığı bir isim olmasına rağmen acılı gününde ona destek oldu.

Ebru Şahin'in eksikliği dikkat çekti

Cenazede gözlerin aradığı bir diğer isim ise Ebru Şahin oldu. Akın Akınözü ile Hercai dizisinde uzun süre başrol paylaşan Şahin, Özlem Akınözü’nün vefatının ardından herhangi bir açıklama yapmadığı gibi cenazeye de katılmadı. Şahin’in törende bulunmaması, dizi setinde yaşanan anlaşmazlıklar ve son günlerde yaşanan soğukluklar nedeniyle merak uyandırdı.

Hande Erçel ve Akın Akınözü’nün bağlantısı

Hande Erçel, daha önce annesini kanser nedeniyle kaybetmişti ve bu acılı süreçte yaşadığı deneyim, Akın Akınözü’ne olan destek duygusunu güçlendirmiş olabilir. Cenazeye katılan diğer ünlü isimler arasında Serkan Çayoğlu, Bige Önal, Tamer Karadağlı, Burcu Özbek, Hande Soral, Talat Bulut ve Onur Büyüktopçu da yer aldı.

Ebru Şahin’in törende olmaması

Törende Ebru Şahin’in bulunmaması, ikili arasındaki ilişkilerin ne durumda olduğu hakkında spekülasyonlara yol açtı. Hercai dizisinin setinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından, Şahin’in cenazeye katılmaması, bu ilişkilerin hala soğuk olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturdu.