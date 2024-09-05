Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, 2025-2027 yıllarını kapsayan Yeni Orta Vadeli Program hakkında açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, OVP'nin ekonominin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını oluşturacağını ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kamu-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekti.

OVP’nin ekonomiye katkıları

Selim Kasapoğlu, OVP’nin ekonomik istikrarı sağlama ve enflasyonu tek haneye düşürme hedeflerini desteklediğini ifade ederek, programın özel sektörle yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Program, kısa vadede enflasyon ve büyüme arasında bir denge kurmayı hedefliyor. Enflasyonla mücadele öncelikli, ancak büyüme tahminlerinin düşürülmesi, ekonomik istikrarın sağlanmasına odaklanıldığını gösteriyor."

Enflasyon ve büyüme tahminleri

OVP'de 2024 yılı büyüme beklentisinin yüzde 4'ten yüzde 3,5'e çekildiğini, enflasyon beklentisinin ise yüzde 41,5 olarak revize edildiğini belirten Kasapoğlu, cari açığın 2024 sonunda yüzde 1,7’ye, bütçe açığının ise yüzde 4,9’a gerilemesinin öngörüldüğünü söyledi.

Sanayicilerin beklentileri

Başkan Kasapoğlu, sanayiciler olarak yüksek enflasyon ve düşük kur sarmalından kurtulmayı beklediklerini ifade ederek, şunları ekledi: "OVP ile öngörülebilirliğin artmasını, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını ve yapısal reformların öncelik kazanmasını bekliyoruz. Enflasyonun tek haneye düşmesi, finansal istikrarın sağlanması bizim temel taleplerimiz arasında."

Uygulamanın önemi

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, programın uygulanmasının başarılı olması için finansmana erişimin kolaylaştırılması ve reel sektörün ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Kamu-özel sektör iş birliğinin artırılması gerektiğini de belirten Kasapoğlu, doğru adımlar atıldığında Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artacağına inandığını dile getirdi. Kasapoğlu, "Bu program, sürdürülebilir ekonomi hedeflerimize ulaşmak için önemli bir kılavuz olacaktır. Yapısal reformlarla ülkemizin rekabet gücü yükselecektir" diyerek sözlerini noktaladı.