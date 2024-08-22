Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde 11 bin 202 kişiyi sorguladı, 9 aranan şahsı yakaladı. Özellikle yoğun bölgelerde yapılan drone destekli denetimler sayesinde suçla mücadelede önemli sonuçlar elde edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı resmi ekipler ile ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, şehir genelinde suç ve suçlularla mücadelesini artırdı. 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, şehrin kritik noktalarında ve suç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde drone destekli denetimler gerçekleştirildi. Tren garı, otogar, alışveriş merkezleri, okul çevreleri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan uygulamalarla, suç oranlarının azaltılması hedefleniyor.

Bir hafta süren denetimlerde 11 bin 202 şahıs sorgulandı ve 9 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 2 bin 137 araç sorgulandı ve toplamda 420 olaya müdahale edildi. Ekipler, yapılan uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek, 1 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Polis ekipleri, suçla mücadelede teknoloji destekli denetimlerini sürdürerek, suç ve suçluların yoğun olduğu bölgelerde düzenli uygulamalar yapmaya devam ediyor. Mobil PTS sistemiyle şehir giriş ve çıkışlarında araç kontrolleri artarken, vatandaşların güvenliği için sürekli denetimler yapılıyor. Ekipler, halkın güvenliğini sağlamak adına suçla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.