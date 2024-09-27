Denizli Sanayi Odası (DSO), Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirdiği eğitim ve projelerle Denizli sanayisine değer katmaya devam ediyor. "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında DSO, üyelerinin e-ihracat yolculuğuna rehberlik ediyor ve ihracat istihbaratçılarının yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Projenin kapanış toplantısı geniş bir katılımcı kitlesiyle gerçekleştirildi ve bu etkinlik, Denizli'nin dijital dönüşüm yolculuğundaki önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

DSO E-ihracat akademisi: Geleceği şekillendiriyor

Projenin kapanış toplantısında konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli sanayisinin dijital dönüşüm ve ihracat odaklı büyüme yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini vurguladı. Kasapoğlu, “Verimlilik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı çalışmalarımızla, ürettiğimiz ürünlerin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz” dedi. Proje sayesinde üyelerin rekabet gücünün artması bekleniyor.

E-ticaretin yükselişi

Kasapoğlu, konuşmasında Türkiye’nin e-ticaret hacmindeki hızlı büyümeye de dikkat çekti. 2019’da 136 milyar TL olan e-ticaret hacminin 2023’te 1,85 trilyon TL’ye ulaştığını belirten Kasapoğlu, “2030 yılına kadar ticaretin yüzde 85’ten fazlasının e-ticaret kanalıyla yapılacağı öngörülüyor” dedi. E-ihracatın önemini vurgulayan DSO, bu alandaki eğitimlerle kadınların iş gücüne katılımını da desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitim ve destekler

DSO E-ihracat & İhracat İstihbarat Akademisi Projesi, 7 farklı grupta 154 katılımcıya e-ihracat eğitimleri sunarak başarılı bir şekilde tamamlandı. Proje kapsamında katılımcılara dış ticaret, rekabet istihbaratı ve pazarlama stratejileri gibi konularda eğitim verildi. DSO, uzman eğiticilerle birlikte 80 katılımcıyı e-ihracat ve ihracat istihbaratı alanında uzmanlaştırmayı hedefliyor.

Başarılar ve gelecek vizyonu

Kapanış toplantısında, DSO’nun bu projedeki katkıları ve başarıları katılımcılarla paylaşıldı. DSO Üyesi Orçun Alptekin, kadın istihdamının ve girişimciliğin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu projeyle özellikle kadın girişimcilerin ve çalışanların e-ihracat alanında güçlenmelerine odaklanıyoruz” dedi. DSO, üyelerinin ihracat kapasitelerini artırmak için yeni projeler ve eğitimler düzenlemeye devam edeceğini açıkladı.

Katılımcılara teşekkür

Etkinlik sonunda, katılımcılara plaketler ve hediyeler takdim edildi. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, projede emeği geçen tüm paydaşlara, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti. Denizli sanayisinin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu proje, ihracatın ve kadın istihdamının artırılmasında kritik bir rol oynamayı sürdürecek.