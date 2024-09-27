Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, Lyon formasıyla ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos karşısında çıktı. Fransız ekibi Lyon, sahasında Olympiakos'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Lyon'un galibiyet gollerini 65. dakikada Rayan Cherki ve 71. dakikada Said Benrahma kaydetti.

Oyuna girdikten 4 dakika sonra asist

Zaha, maçın 67. dakikasında oyuna dahil olurken, sadece 4 dakika sonra Benrahma'nın attığı golde asist yaptı. Bu performansıyla yeni takımında etkili bir başlangıç yapan Zaha, Fransa'da dikkatleri üzerine çekti.

 Zaha, Lyon'a transfer olduktan sonra Fransız basını tarafından antrenmanlardaki isteksiz tavırları nedeniyle eleştirilmişti. Ancak ilk maçında yaptığı asistle bu eleştirilere sahada yanıt verdi.

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 Galatasaray'da geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Wilfried Zaha, 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek takımına önemli katkı sağlamıştı.

Editör: Engin Keskin