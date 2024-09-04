22 Temmuz - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu ödüllü Genç Yetenek Programı, moda dünyasına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmayı hedefledi.

Program, geleceğin moda liderlerine teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak eşsiz bir deneyim sunarken, 10 yetenekli tasarım öğrencisini moda endüstrisinin farklı aşamalarıyla tanıştırdı. Katılımcılar, 2 hafta süren çevrimiçi eğitimlerin ardından, Sun Tekstil’in İzmir merkezinde 3 hafta boyunca fiziksel olarak bir araya geldiler. Bu süreçte, endüstrinin çeşitli aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular.

Sun Design Project 2024, moda ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç tasarımcılara yeni kapılar açarak onların profesyonel gelişimlerine katkıda bulundu. Programın odak noktası, katılımcıların yaratıcı yeteneklerini geliştirmek ve moda dünyasında sürdürülebilir çözümler üretmelerini teşvik etmek oldu.