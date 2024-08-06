DSÖ’nün Salgın ve Pandemi Hazırlığı ve Önleme Direktörü Maria Van Kerkhove, son haftalarda Kovid-19 için yapılan testlerde pozitif sonuçların oranının arttığını belirtti. Kerkhove, test pozitifliğinin bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğini ancak genel olarak yüzde 10'un üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Kovid-19’un küresel yaygınlığı ve pozitiflik oranı

Maria Van Kerkhove, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Kovid-19’un dünya genelinde hala yaygın olduğunu vurguladı. Kerkhove, 84 ülkedeki gözetim sistemlerinden elde edilen veriler ışığında, son birkaç haftadır Kovid-19 pozitif test oranlarının arttığını söyledi. Avrupa'da bu oranın yüzde 20'nin üzerine çıktığını belirten Kerkhove, virüsün dolaşımının bildirilenden çok daha fazla olduğunu ve bu durumun virüsün evrimleşme riskini artırdığını açıkladı.

Kovid-19’un evrimi ve riskler

Kerkhove, virüsün evrimleşmeye devam ettiğini ve bu durumun daha şiddetli bir virüs riski taşıyabileceğini belirtti. Özellikle mevcut tıbbi müdahaleler ve aşıların, virüsün yeni varyantlarına karşı ne kadar etkili olacağına dair endişeler mevcut. Bu bağlamda, Kovid-19’un dolaşımının dünya genelinde geniş bir yelpazede olduğunu ve tedbirlerin önemini vurguladı.

Paris 2024 olimpiyatları ve hastane yatışları

Kerkhove, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en az 40 sporcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını da duyurdu. Bu durum, uluslararası etkinliklerin sağlık riskleri açısından önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, birçok ülkede hastane yatışları ve ölümlerde artış yaşandığına dikkat çekti.

Aşılamada düşüş ve temel stratejiler

Aşılamada son iki yılda yaşanan düşüşlere de değinen Kerkhove, özellikle sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü bireyler arasında endişe verici bir aşı düşüşü gözlemlendiğini belirtti. Bu durumun acilen tersine çevrilmesi gerektiğini vurgulayan Kerkhove, ülkelerin Kovid-19 ile mücadele için temel stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla çoklu yaklaşımlar benimsemeleri gerektiğini ifade etti.

Ülkeler için öneriler

Kerkhove, ülkelere Kovid-19 ile ilgili hastaneye yatışlar, yoğun bakım kabulleri ve ölümler hakkında daha fazla veri raporlama çağrısında bulundu. 2024 yılında 35 ülkenin hastaneye yatışlar, 24 ülkenin yoğun bakım kabulleri ve 70 ülkenin ölümler hakkında veri sunduğunu belirtti. Ayrıca, risk grubundakilerin hatırlatma dozlarını almaları gerektiğinin altını çizdi.